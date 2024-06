El enojo de Alfredo Cornejo con el gremio de judiciales por los paros "fuera de contexto"

El gobernador Alfredo Cornejo volvió a criticar al gremio de los empleados judiciales en el marco del conflicto abierto por el reclamo salarial del sector. Afirmó que es el único sindicato estatal y privado que actualmente lleva adelante una huelga, por lo que afirmó que el reclamo de los trabajadores del Poder Judicial está “fuera de contexto”.

Luego del fracaso de la conciliación obligatoria, el gremio de los judiciales advirtió que la próxima semana podrían volver las medidas de fuerza, que desde hace meses vienen afectando al Poder Judicial.

Este miércoles, el gobernador fue consultado por la falta de resolución del conflicto y volvió a cargar contra el sindicato que nuclea a los empleados del Poder Judicial afirmando que es el único sector que actualmente mantiene un conflicto salarial abierto y que lleva adelante huelgas.

A su vez, el mandatario provincial destacó que decidieron convocar al sector a retomar paritarias la semana que viene junto al resto de los gremios estatales, pese a que se le había otorgado un aumento salarial por decreto, por la falta de acuerdo.

“Todos los gremios del sector público y todos los gremios del sector privado no están en conflicto social. Han tenido sus paritarias y están trabajando y no hay huelgas en Mendoza, no hay paros ni ninguna otra actividad”, expresó Cornejo este lunes, durante una actividad en la Casa de Gobierno.

Reconoció que existe un problema general de pérdida de salario y que fundamentalmente afecta a la actividad privada y más aún al mercado laboral informal, que no cuenta con una instancia de paritarias.

Ante este escenario, sostuvo que “el conflicto de los gremios judiciales yo lo veo fuera de contexto, no comprenden que el Estado puede pagar determinados sueldos, y sí lo comprenden el resto de los gremios públicos y privados”.

“Entonces, que reflexionen los dirigentes gremiales acerca de que tienen que estar abiertos al acuerdo. Con los funcionarios, no tengo una queja particular. El otro gremio hizo fracasar la conciliación, que pidieron ellos mismos. Fueron a la conciliación, y porque no fue en un auditorio para que entraran todos sus compañeros, se retiraron. La verdad es que ya uno piensa si es un conflicto solo salarial. ¿Cómo puede ser que el resto sí haya podido llegar a un acuerdo y un solo gremio?”, disparó Cornejo, claramente molesto por la actitud de la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial.

De todas maneras, el gobernador hizo hincapié en que existe predisposición desde el Gobierno provincial para alcanzar un acuerdo con todos los gremios estatales, incluido el de los judiciales.

“Pensamos en algún momento en convocar a paritarias el mes que viene para judiciales, pero tomamos la decisión de generar un clima de diálogo en las mismas condiciones que el resto de los gremios”, resaltó el mandatario mendocino.