La confesión de Fernando Sabag Montiel en pleno juicio por el intento de magnicidio contra CFK: "Yo la quería matar"

El Tribunal Oral Federal N° 6, a cargo de los jueces Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari, dio comienzo este miércoles al juicio contra Fernando Sabag Montiel, su exnovia Brenda Uliarte y el jefe de ambos, Nicolás Carrizo; por el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner.

En el juicio habrá 300 testigos, entre ellos la expresidenta, que además es querellante en la causa para tratar de probar que hubo lazos políticos detrás del atentado.

"Gatillé una vez, no le volví a dar recarga porque fui interceptado. Habrá sido a una distancia de 30 centímetros. No sabía disparar. Usé el arma una vez sola cuando la probé", dijo Fernando Sabag Montiel en su declaración.

Y agregó: "Yo la quería matar y Brenda Uliarte quería que muera, quería ser espectadora del momento. El atentado fue con un fin personal y no para beneficiar a ningún sector político".

"La doctora Kirchner es corrupta, roba, hace daño a la sociedad. Me sentí humillado porque pasé de tener un buen pasar económico a vender copitos", reconoció el principal acusado sobre las causas por las que intentó matar a la expresidenta.

Sobre Uliarte y Carrizo, Sabag Montiel apuntó que "recibieron dinero de Cristina Fernández de Kirchner para autoinculparse y para agravar la causa".

En cuanto a la relación sentimental que mantenía con Brenda Uliarte, el hombre que gatilló esa noche del 1 de septiembre de 2022, dijo: "Éramos amigos con derechos, una relación que no se puede tomar como un noviazgo y que empezó un mes antes del atentado. Nosotros no compartimos posiciones políticas porque yo me considero apolítico"

Y sumó: "Brenda escuchó mis ideas y hasta donde quería llegar. Compartió conmigo algunas cosas, pero no estaba segura de lo que yo podría llegar a hacer. Lo tomó como un juego de niños, o una muestra de valentía para tratar de quedar bien con la gente. Pero no puso un pie en la realidad y no pensó que podríamos estar presos. Me hubiera gustado que ella hubiera frenado todo esto. No midió las consecuencias".