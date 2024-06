María Eugenia Vidal habló de la posibilidad de sumarse al Gobierno y puso una condición

La diputada nacional María Eugenia Vidal fue entrevistada por LACAN Stream donde respondió a la pregunta de si estaría dispuesta a sumarse al gabinete de Javier Milei.

La exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires, si bien no le cerró la puerta a esa posibilidad, puso una tajante condición para aceptar un eventual cargo.

"Si hubiera una coalición de gobierno del PRO con La Libertad Avanza sí, sino no. A título personal no", sostuvo la actual legisladora del PRO.

Cuando le consultaron qué puesto elegiría asumir, Vidal respondió de forma evasiva: "En donde pueda ayudar, no iría como para pasar el rato, no estoy para perder tiempo, cobrar un sueldo y nada más".

Por otro lado, consideró que no se considera parte de la política tradicional: "No me siento casta. Todo lo que hice a lo largo de mi carrera fue para pelear contra eso".

"Estoy super orgullosa no solamente de ser la primera gobernadora en no cobrar jubilación de privilegio, sino de haberla derogado en la provincia de Buenos Aires", argumentó.