Juan Carlos de Pablo minimizó la propuesta de Javier Milei para recibir el Premio Nobel

En el marco de su visita por Praga, en República Checa, el presidente Javier Milei sostuvo que podría recibir el Premio Nobel de Economía si funciona su plan en el país. "Con mi jefe de asesores, Demian Reidel, estamos reescribiendo gran parte de la teoría económica. Si nos termina de salir bien, probablemente me den el Nobel de Economía junto a Demian", recalcó.

En ese contexto, el economista y amigo del mandatario, Juan Carlos de Pablo, se expresó al respecto y se mostró en desacuerdo con tales expresiones.

"Eso es una pavada. Primero que vos no te postulas, te postulan. Segundo es para avances en teorías y no hay avances en teorías. Así que es un comentario tan olvidable como cualquier otro", disparó en diálogo por Urbana Play. Y agregó: "No se enganchen con pavadas. Levanten la puntería".

Antes, De Pablo cuestionó al Fondo Monetario Internacional (FMI) por las modificaciones solicitadas al Gobierno y acusó a los funcionarios del organismo de estar mal informados sobre la situación del país.

"Esto de que el Fondo Monetario Internacional hable en público de los países miembro es una barbaridad total. El documento tiene que ser interno. No están cumpliendo su verdadero rol, que es ayudar a los países miembro en privado", analizó.

En esa línea, el economista consideró que los números de los últimos meses acompañan a la gestión actual y le aconsejó a la entidad que revise su información.

"Están mal informados, ni siquiera miran los datos. Todos los datos numéricos que vos tenes de abril y mayo dicen que fueron mejores que marzo, entonces hay que decirle al Fondo es que por lo menos se informen", sostuvo sobre el pronóstico del organismo de crédito sobre una "recesión prolongada" en el país.