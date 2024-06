Cierre del IDR: una diputada advirtió por los acuerdos políticos con Nación

El director de Desarrollo Productivo, Mauricio Pinti Clop, confirmó hace unos días la noticia de que el Gobierno dejará de financiar a los Institutos de Desarrollo Comercial y Rural a partir del 1 de julio. Este anuncio implica que ambos organismos, que este año contaban con un presupuesto de $2.000 millones, se quedarán sin los fondos necesarios para continuar con sus proyectos y mantener a sus empleados. La decisión del Gobierno de Mendoza de retirarse como socio fundador de estas entidades ha generado cuestionamientos entre los afectados. Una de ellas fue Gabriela Lizana, diputada provincial por el peronismo quien es además es empresaria con un MBA (Maestría en Administración de Empresas) y una diplomatura en Desarrollo Rural. Lizana expresó su opinión respecto, específicamente, del Instituto de Desarrollo Rural (IDR) en MDZ Radio 105.5 FM, destacando las posibles consecuencias negativas para el desarrollo productivo y rural de la provincia.

La diputada declaró que "se trata de desfinanciar instituciones que son útiles para los sectores productivos en un momento como este donde las alternativas de estos sectores se ven muy afectadas. Es muy grave y por eso los mismos sectores han salido a criticar la medida y a defender este tipo de institutos". Lizana destacó que "estamos hablando de la ruralidad y de pequeños y medianos productores que no tienen los fondos necesarios para invertir en ayuda en términos de conocimiento, de ayudas en investigación, ayudas profesionales, técnicas. Acudir a estos a estos institutos, a estos puntos de apoyo para el sector es muy importante".

Por otro lado, planteó que se trata de una "política de desarraigo, de desinterés o de desfinanciamiento porque son inversiones que se hacen (no son subsidios) para el desarrollo productivo, el desarrollo territorial. Son herramientas que sirven para el arraigo de la gente en sus territorios". Lizana expresó que ir contra esto es "ir contra el mundo" y ejemplificó con "la actitud que ha tenido Europa por ejemplo con relación a esto con sus programas de asistencia para que las personas no se trasladen a los centros urbanos generando una problemática que termina siendo mucho mucho peor. Estos programas de arraigo al territorio, de desarrollo territorial, de desarrollo productivo son los que generan trabajo, arraigo y desarrollo en zonas como las nuestras. Mendoza es un oasis en un desierto. Si nosotros no fomentamos el arraigo en la zona rural, lo que nos gana es el desierto. Por eso hemos salido a criticar estas medidas como parte de una política pública que vemos que está errada".

Respecto a los dichos del Director General de Desarrollo Productivo, Mauricio Pinti Clop, en relación a que muchas de las funciones que tiene el IDR también la tenían algunas direcciones del ministerio de Agroindustria o de Producción, Gabriela Lizana dijo: "Yo soy productora, también vengo de la actividad productiva, no conozco a nadie de la Dirección Provincial que ustedes me están mencionando. Todos tienen cero presencia territorial, no sé quiénes son. Si hacen lo mismo o nunca lo hicieron no lo sabemos. En todo caso le hubieran dado de baja a las direcciones esas si hay gente que está de más", dijo.

"Tengo muchísimas críticas para hacer a la política como la está orientando el Gobierno provincial", expresó la diputada quien aseguró que estas medidas "se toman en un marco de desconocimiento del territorio real. La marca Mendoza está en juego cuando vamos a discontinuar con este tipo de actividades porque vamos a terminar sin ni siquiera poder certificar temas muy interesantes como son los de la sostenibilidad. Estamos destruyendo el eslabón de la cadena que el mundo valora y protege, que se certifica. Todos esos temas que están vinculados con la falta de financiamiento de esos sectores productivos, o la falta de inversión en la promoción, me parecen medidas sumamente desacertadas".

Por última Lizana disparó: "Hasta ahora ha sido muy claro el gobernador diciendo que lo que diga Javier Milei es música para sus oídos. Está siguiendo una política idéntica a la del Gobierno de la Nación. Yo no sé si será porque hay algún acuerdo específico para que los legisladores apoyen la Ley Bases y Milei les firme la adenda para los miles de millones de dólares de Portezuelo. No sé qué acuerdo político puede haber, pero te puedo decir que las medidas en el ámbito productivo de la provincia son idénticas a las que tienen el gobierno nacional y que, por supuesto, no comparto para nada".

Escuchá la entrevista completa: