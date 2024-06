Alfredo Cornejo en Buenos Aires: Ley Bases, evento en la AMIA y una convención con empresarios

Alfredo Cornejo aterriza en Buenos Aires y este martes comenzará con una serie de actividades previstas en la Capital. En su viaje, el gobernador de Mendoza tiene como principal objetivo reunirse con sus pares de la UCR y del PRO. Dicho cónclave -que aún no tiene todas las presencias confirmadas- se dará en la previa al debate de la Ley Bases y del paquete fiscal en la Cámara de Diputados y será para que los mandatarios puedan acercar posiciones. Pero, antes, Cornejo fue invitado a participar en otros dos eventos.

Por un lado, un grupo de 15 gobernadores -de todos los partidos- firmará este martes en el emblemático edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) una declaración conjunta "para renovar el compromiso con la búsqueda de justicia y con la denuncia de la impunidad vigente en la causa", a 30 años del atentado terrorista del 18 de julio de 1994. Alfredo Cornejo fue incluido en dicho grupo de gobernadores.

Estarán allí Axel Kicillof (Buenos Aires), Jorge Macri (CABA), Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba), Leandro Zdero (Chaco); Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Sergio Ziliotto (La Pampa), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Claudio Poggi (San Luis), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

Por el otro, fue invitado a participar de la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) en el predio La Rural junto a los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe). También será parte del evento el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.

El próximo miércoles, un día antes de la sesión que tratará la Ley Bases, los mandatarios provinciales de Juntos por el Cambio tienen previsto reunirse en la sede de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La semana pasada Cornejo anticipó respecto a dicho encuentro que mantendrá con sus pares de otras provincias que será una "reunión presencial entre los 10 gobernadores, tratando de que tengamos la mejor sanción de esas dos leyes (Ley Bases y paquete fiscal) que son importantes". "Después vendrán otras leyes de reformas que necesita el país. Nosotros pujando por el interés de Mendoza. La provincia necesita orden macroeconómico nacional", sumó.

El entorno de Cornejo aún no confirma el resto de la agenda durante su estadía en Buenos Aires.

La Ley Bases, en la mira de Cornejo

Se espera que el jueves, se discuta y vote el proyecto y que el oficialismo insista con el Impuesto a las Ganancias, a los Bienes Personales y las privatizaciones eliminados en el Senado. Tres diputados nacionales mendocinos de la Unión Cívica Radical adquieren un papel clave. Se trata de Pamela Verasay, Lisandro Nieri y Julio Cobos. Los primeros dos responden directamente a Alfredo Cornejo, mientras que -a la hora de tener en cuenta a Cobos- existen matices en algunos puntos de los proyectos.

Cornejo coincide con la postura del jefe de bancada de la UCR en Diputados, el cordobés Rodrigo de Loredo, quien este último viernes aseguró que van a "aprobar la Ley Bases y el paquete fiscal como ya lo hicimos". El mendocino sigue de cerca el regreso del Impuesto a las Ganancias debido al impacto que generaría en las arcas provinciales. La publicación de Rodrigo de Loredo fue compartida por Cornejo.

En tanto, el Gobierno sigue manteniendo una postura de acercamiento con los mandatarios provinciales. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, recibirá este martes a tres gobernadores en una semana determinante para la sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal del presidente Javier Milei. De esta forma, Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) desfilarán uno a uno -por separado- a partir de las 16 por los pasillos de Casa Rosada, con la intención de firmar acuerdos para avanzar en el desarrollo de las obras públicas en sus provincias que se encuentran paralizadas.

En los últimos días, el funcionario participó además de la reunión que encabezó el Presidente con los gobernadores Carlos Sadir (Jujuy); Gustavo Sáenz (Salta); Osvaldo Jaldo (Tucumán); y Raúl Jalil (Catamarca), que tuvo lugar el pasado jueves en el salón Eva Perón de Casa Rosada, en la que los representantes provinciales se comprometieron a respaldar el proyecto original del Poder Ejecutivo.

Respecto a lo que pasará en el Congreso, Francos confesó que "la intención es insistir con Ganancias y Bienes Personales porque favorecen a las cuentas provinciales, en el caso de Bienes Personales asociado al blanqueo, son recursos de mucha importancia".

Con respecto a las privatizaciones de las empresas del Estado, confesó: "No teníamos los votos para aprobarlas como habían salido, entonces hubo que sacarlas. Pero si Diputados insiste con las privatizaciones, estamos totalmente de acuerdo". "Eso no quiere decir que haya habido una acuerdo sino que no teníamos los votos, por eso lo retiramos", aclaró, y agregó: "En el Senado tenemos 7 de 72, si no tenemos los votos se saca.