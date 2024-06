Ley Bases: los funcionarios del Gobierno vuelven a Diputados para terminar de definir qué se votará

La Libertad Avanza quiere definir el dictamen con algunas de las modificaciones que impuso el Senado a la Ley Bases el martes desde las 15. Para eso, primero necesita destrabar algunos puntos centrales para el oficialismo. Así, se espera que este lunes a las 17 los funcionarios del Gobierno nacional se reúnan con las espadas parlamentarias de los bloques dialoguistas en el despacho de Martín Menem.

Una vez más el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, junto a la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzábal Murphy, se reunirán con el Rodrigo De Loredo (UCR), Miguel Pichetto (HCF) y Juan Manuel López (Coalición Cívica). También iría Silvia Lospennato por el PRO y Joaquín Santurio por La Libertad Avanza.

Los puntos que falta dirimir antes de definir el texto que se va a tratar en el recinto tiene que ver principalmente con las privatizaciones. El oficialismo ya dijo que era importante que se insista con lo aprobado por la Cámara baja el pasado 30 de abril. Esto incluye que Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Argentina y el Correo Argentina se incluyan en el listado de empresas a privatizar.

Otro de los temas que no está definido tiene que ver con la moratoria previsional sancionada el año pasado por el Congreso de la Nación. El oficialismo en el Senado corrió del dictamen al artículo que derogaba esa ley, es decir, deja vigente la moratoria. Ahora el Gobierno quiere que se desestime esa modificación y efectivamente se la deje sin efecto.

José Rolandi vuelve a la Cámara de Diputados y toma protagonismo en el armado de Francos.

Este punto tampoco termina de entusiasmar demasiado a los diputados. Los dialoguistas que se oponen sostienen que no pueden ser ellos quienes paguen dos veces el costo político de eliminar la ley que le permite a 740 mil personas, que no cumplieron con los años de aportes correspondientes, tener una una jubilación. En tiempos de ajuste fiscal esta medida que se aprobó el gestión frentetodista vino a ponerle algo de alivio al bolsillo de lo adultos mayores.

El kirchnerismo, por su parte, quedó encerrado en su propio laberinto. La bancada que preside Germán Martínez (UP) sostiene que Diputados no puede volver a tratar los artículos que el Senado no trató. Y este es uno de ellos. En el inicio de la sesión en el Senado, el miembro informante Bartolomé Abdala anunció que se eliminaba del dictamen de la mayoría ese artículo, por eso no se votó directamente, ni en particular ni en general.

Entonces, si el kirchnerismo vota en rechazo de todos los cambios que el Senado le dio a la Ley Bases y Paquete Fiscal podría también votar en contra de la eliminación del artículo que deroga la moratoria. En los hechos podría terminar votando que se elimine la moratoria, algo que difícilmente ocurra, pero que en los acalorados debates que tiene el bloque peronista en su despacho del tercer piso del Palacio Legislativa aparece.

Los dos puntos más importantes para el gobierno: Ganancias y Bienes Personales

Para el Gobierno lo más importante es que se insista con la ley fiscal. Principalmente la reducción de Bienes Personales y la vuelta del impuesto a las Ganancias. La primera ya es casi un hecho, ya que en la Cámara baja hay un gran consenso en darle esta herramienta al Ejecutivo, que es clave para el blanqueo de capitales que fue aprobado por el Senado.

Para la segunda se va a necesitar un poco más de negociaciones. El radicalismo pide que se distribuya el costo político de volver a cobrarle este tributo a los trabajadores y que haya un pedido explícito para avanzar. Sin embargo, no van a querer quedar pegados a la "máquina de impedir", es decir, al bloque peronista.