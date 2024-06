El bloque de Miguel Pichetto se resiste a las privatizaciones con las que insiste el Gobierno de Javier Milei

El bloque Hacemos Coalición Federal (HCF) que preside el diputado Miguel Pichetto votará la Ley Bases como llegó del Senado. Así Aerolíneas Argentinas está cada vez más cerca de seguir en manos del Estado, sin ser privatizada. Con esto, HCF quiere evitar "la judicialización de esta ley". "Si no salen esas privatizaciones es por mala praxis", indicaron.

Lo mismo ocurre con el Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA). El principal argumento que esbozó Pichetto a MDZ es que "son puntos que el mimbro informante del Senado (Bartolomé Abdala) lo sacó al principio de la votación y no se aprobar en la general". "Distinto es con Bienes Personales y Ganancias (dentro de la ley fiscal), que se aprobaron en general pero después se rechazaron en particular", explicó legislador.

Esta definición llegó antes de una reunión con el vicejefe de Gabinete José Rolandi y antes de una reunión de bloque en la que participaron Emilio Monzó, Margarita Stolbizer, Francisco Morchio, Nicolás Massot, Esteban Paulón, Juan Brugge y Oscar Agost Carreño. "Los motivos por los que no podemos insistir con lo que sacaron del dictamen de Ley Bases, son los mismos por los que sí podemos insistir con Paquete Fiscal".

Este último fue el encargado de anticiparle a Rolandi la postura que el bloque adoptará en la reunión prevista para las 17. El funcionario oficialista, como era de esperar, no recibió la noticia con la mejor sonrisa. "No se puede insisitir con algo que no se votó", subrayan en las oficinas que este bloque tiene en la avenida Rivadavia en frente del Palacio Legislativo.

Con esta decisión, el bloque de Pichetto también aceptará la eliminación del artículo que derogaba la moratoria previsional. Es decir, sostendrán la continuidad de la ley que hizo que más de 700 mil personas que no tenían hechos los aportes suficientes recibieran una jubilación.

También aceptarán cambios en la reforma laboral, como en los artículos respecto al bloque de capitales, que ponen la mira en los trabajadores que participen del bloque. Además, se toma la modificación del monotributo social. "Son puntos que el Senado ha mejorado", indicó Pichetto.

Este bloque también definió que "el jueves tiene que ser la fecha límite para que se sancione esta ley". "Basta, necesitamos cerrar esto de una vez y darle al presidente las herramientas que él considera necesarias para sacar adelante el país".