Milei convocó a firmar el Pacto de Mayo el 9 de julio en Tucumán

El presidente Javier Milei hizo una visita exprés a Rosario, provincia de Santa Fe, para conmemorar el paso a la inmortalidad de Manuel Belgrano, en el Monumento Nacional a la Bandera.

El mandatario llegó a la provincia de Santa Fe cerca de las 9 donde participa de un acto junto al gobernador local, Maximiliano Pullaro, y el intendente de Rosario, Pablo Javkin. Encabeza la toma de juramento a cadetes del Liceo Militar General Belgrano de Santa Fe, del Liceo Funes, del Liceo Naval Militar Almirante Brown de Buenos Aires, y del Liceo Militar General Belgrano.

Con un gesto de complicidad con el público que coreaba "presidente, presidente", Milei dio un discurso que comenzó por destacar "el propio accionar de Belgrano" sobre quien dijo que "le importó un rábano las órdenes de la elite porteña y llevó su insignia a las batallas subsiguientes en su camino hacia el Alto Perú" y que "no esperó la autorización de nadie e hizo lo que sabía correcto".

"Belgrano era un maximalista de la libertad. Él entendía que éramos libres o no lo éramos", dijo Milei, que subrayó "la libertad no pide permiso, la libertad se impone, no se esperan las órdenes de ningún burócrata que especula con qué conviene y con qué no".

"Hoy aquí en Rosario quiero invitarlos a repetir una vez más este gesto de compromiso con la libertad que es jurar por la bandera argentina como nuestros próceres nos enseñaron. Yo sueño con un mundo donde la bandera argentina flamee alto en el cielo, orgullosa entre las naciones más prósperas de la tierra, que volvamos a ocupar el rol que alguna vez supimos conseguir y que escribamos un nuevo camino en la historia del progreso argentino", dijo Milei.

Javier Milei junto al gobernador Maximiliano Pullaro en el acto por el Día de la Bandera. Foto: NA

"Para poder alcanzar ese sueño, el sueño de una argentina próspera y libre, es fundamental que todos aquellos que compartimos la causa de la libertad, que entendemos que la Argentina tiene que volver las ideas que nos hicieron grandes depongamos las anteojeras partidarias, nos desprendamos de nuestros intereses particulares y trabajemos juntos para establecer el nuevo orden económico que la Argentina necesita para volver a ser una potencia mundial", agregó. "Por esta razón, quiero aprovechar este día, con la bandera argentina flameando en el cielo avanzada ya la sanción de la ley Bases y el paquete fiscal para convocar a todas las autoridades políticas, los gobernadores de todas las provincias argentinas, los dirigentes de los principales partidos políticos, los expresidentes de la Nación, los empresarios, los trabajadores y, por supuesto, a toda la ciudadanía argentina a que nos encontremos la noche del próximo 9 de julio en Tucumán para firmar el Pacto de Mayo y, finalmente, empecemos juntos a dar vuelta la página de nuestra historia".

En un breve discurso, Javkin valoró la figura de Manuel Belgrano sobre quien dijo "es mucho más que un prócer, es un padre, un legado". Y aseguró que "Rosario creció resistiendo" y "le tocó pelear muchas veces sola, pero siempre supo levantarse porque en sus genes está la tozudez de sus primeros habitantes".

"Hoy podemos decir que se empieza a ver que algo (en Rosario) está cambiando", afirmó Javkin y dijo que "la principal preocupación de cualquier persona de bien es la seguridad". Al respecto explicó: "Muchos se preguntan por qué ahora sí algo está cambiando en Rosario. Y la respuesta es clara: hay cambios porque hoy, luego de años de permitir que en las cárceles se instalaran verdaderos home office del delito, por fin se aísla a los delincuentes y se les aplica el peso de la ley para que paguen por todo el daño que hicieron".

El gobernador Maximiliano Pullaro en el acto por el Día de la Bandera. Foto: NA

Con un guiño al Ejecutivo, agregó: "Estamos mejor porque hoy, luego de años de ausencia, por fin vemos las luces de los patrulleros de las fuerzas provinciales y federales. Estamos mejor porque hoy por fin vemos una acción coordinada entre Nación, Provincia y Municipio, que no es nada más ni nada menos que lo que pedíamos a gritos desde hace años".

Con agradecimientos al presidente Javier Milei y su gabinete, especialmente a Patricia Bullrich, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro habló de inseguridad, mafias y narcoterrorismo. "Acá estamos haciendo lo que hay que hacer. Estamos poniendo orden en la cárcel y orden en la calle", afirmó.

Desde el acto por el Día de la Bandera, Milei convocó a la firma del Pacto de Mayo el próximo 9 de Julio en Tucumán. Foto: NA.

"Somos un pueblo de gente trabajadora que quiere vivir en paz y tranquila", dijo Pullaro sobre los santafesinos y recordó los valores de Manuel Belgrano para "hacerse eco de ese llamado que hace la historia para dialogar el presente y el futuro".

Apenas hora y media después, regresará a Buenos Aires ya que a las 19 partirá rumbo a España, el primer destino de su gira por Europa.