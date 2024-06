Las insólitas efemérides que crearon los legisladores en los últimos años

Si se toma un calendario mendocino de hace una década, y se lo compara con uno de este año, seguramente tendrá diferencias....Es que senadores y diputados presentaron diversos proyectos a lo largo de estos años para declarar días "de"... algo. Y generalmente fueron aprobados por unanimidad. Hay de todo: los más recientes como el "Día del ancla empobrecedora de Mendoza", que presentó el legislador de Gustavo Cairo (que creó un monobloque llamado La Libertad Avanza pero viene del PRO) para oponerse al día en la que se sancionó la ley 7722 que prohibe algunas sustancias químicas en la minería como así también el día de la dirigencia deportiva, el juguete artesanal, el jugador de básquet mendocino, diversos días vinculados a la mujer mendocina, a la poesía, a licenciados de distintas índoles y hasta la semana para la inteligencia emocional.

Seguramente la ley 7722 no recibirá ningún regalo por ese día que quiere instaurar Cairo, pero quien dice que los basquetbolistas mendocinos, los licenciados en comercio internacional los musicoterapeutas, los poetas cuyanos, sí, desde estos nuevos festejos que han propuesto y convertido en norma nuestros legisladores.

Basta con revisar los archivos de sesiones de la última década, de la Cámara de Senadores o la de Diputados, para encontrar algún intento de efeméride. El más nuevito, es esta norma del ancla empobrecedora, que más que día, busca polemizar Cairo con quienes apoyan la 7722- incluso el Gobierno provincial que impulsa la minería por estos meses ha dicho que respetará la ley y no la intentará modificar- o el flamente día de los y las bastquetbolistas mendocinas que aprobó Diputados hace una semana pero cuya cámara de origen fue el Senado.

Todos los 28 de febrero, desde ahora en adelante, será el día del basquetbolista, - en Mendoza, claro está. “en conmemoración de la jornada en que Mendoza se consagró Campeón Argentino de Básquet”, desarrollada ese día, en 1959, en Neuquén.En los fundamentos, la normativa indica que aquella fecha mencionada fue “una jornada histórica para el deporte mendocino”, ya que la selección provincial “se coronó campeona argentina del Campeonato Argentino de Básquet jugado en la provincia de Neuquén, logrando lo que anunciaban para la época los diarios en el denominado "Adelanto de Vendimia". El histórico título argentino de selecciones mayores, fue el resultado de una época de gran esplendor, narraron los legisladores.

Pero no sólo el básquet mendocino tiene su día sino que también el fútbol, pero en este caso el fútbol feminino, que sabemos que las mujeres tienen menos derechos y visibilidad en este deporte asociado históricamente a los varones, aunque esto hace décadas que ambos géneros juegan aunque en distintas condiciones. La actual ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, en su paso por la Legislatura provincial presentó un proyecto que fue aprobado para instituir el 21 de agosto de cada año como "El Día de las Futbolistas".

La norma establece que el Poder Ejecutivo, a través del ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, desarrolle actividades y campañas de promoción de derechos y visibilización del fútbol femenino.La fecha elegida, “es en homenaje al día en que la selección argentina femenina logró una aplastante goleada por 4-1 ante Inglaterra, en el marco del Mundial de México de 1971. Aquel encuentro se disputó en un estadio Azteca colmado por 110 mil espectadores y todos los tantos del conjunto "Albiceleste" fueron marcados por la delantera Elba Selva”, según dijo hace dos años Rus cuando era senadora provincial.

Una sesión del Senado mendocino

Hay algo y no alguien que también tiene su día: el juguete artesanal. Es que el exsenador Fernando Ailín creó día 18 de diciembre como el Día del juguete artesanal, en honor a la trayectoria del gran juguetero mendocino Armando Beningazza, nacido el 18 de diciembre de 1930.Durante su tratamiento en el recinto, el autor de la propuesta brindó detalles sobre el proyecto. "Sabemos todo el esfuerzo que conlleva este oficio. Al existir personas como Armando con sus 91 años esta profesión no muere. Tiene 80 años de trabajo en esta tarea. Siento un gran orgullo por este gran sanmartiniano. Me parece que hacerle un homenaje en vida es un acto de justicia", destacó. Claro que ahora ese día ... tendrá doble festejo, el del juguete artesanal y el día que Argentina ganó la tercera copa del mundo en 2022, por lo que se podría ver opacado el primero por el segundo.

Desde el año 2016, quienes son licenciados en comercio internacional, tienen su día. ¿Lo sabrán? Es que la Legislatura provincial aprobó que el 23 de mayo se celebre el día de estos profesionales porque porque el 23 de mayo de 2001 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia y entró en vigencia la sanción y promulgación por parte el Poder Legislativo y del Ejecutivo provincial, respectivamente, de la ley 6.893 de reglamentación del ejercicio profesional de los Licenciados en Comercio Internacional.

Desde 2021, hay otros profesionales que también festejan su día, aunque esa fecha también sirve para concientizar. Es que exlegisladora peronista Florencia Canali logró que el 23 de julio de cada año como sea el “Día Provincial de la Musicoterapia y del y la Musicoterapeuta”.Su autora explicó durante el tratamiento de la propuesta que «se trata de una profesión que se ejerce en toda la Argentina hace más de 60 años. La fecha la elegimos junto con una docente de la Universidad Maza y con distintos músicoterapeutas de la Provincia", afirmó en el recinto.

Además, en estos años, se han aprobado conmemoraciones que ya existen, aunque las han adoptado para Mendoza, y por lo tanto hay gente que tiene doble día. Como los poetas y escritores, que si son cuyanos festejan doble. O triple. O hay conmemoraciones por el día de la mujer que ya no sólo son el 8 de marzo, sino que tienen otros días más gracias a la Legislatura de Mendoza. En ese sentido. La diputada Jimena Cogo (de La Unión Mendocina) presentó un proyecto de declaración para que el 6 de junio sea el día del poeta cuyano en conmemoración al nacimiento de Anselmo Manuel Bustos. Casualmente el 13 de junio, es decir 7 días después se celebra el día del escritor, por lo tanto, la gente de las letras puede tener festejos dobles. O triples porque el día del poeta mendocino es el 21 de abril en conmemoración a Armando Tejada Gómez.

En caso de las mujeres, hay dos días más aprobados en los últimos años vinculados a Mendoza, más allá del 8 de marzo que es el día internacional y que en los últimos años este día ha tenido muchísima relevancia pública incluso invitando a las reparticiones estatales a dar el día libre para poder realizar un paro en medida de protesta por las condiciones de desigualdad o participar de la tradicional marcha. Pero en Mendoza hay dos dias más que son nuevitos: desde el 2019 el 27 de abril es del día de la mujer vinculada a la tecnología (aunque, hay que decir que el 11 de febrero es el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, dia declarado por la Organización de las Naciones Unidas). Pero además, la Legislatura de Mendoza creó el 22 de febrero como día de la Mujer Cuyana, en honor a Martina Chapanay y gracias a la diputada Cristina Pérez.

Días y más días. Hay 365 en un año, y si es bisietro, 366, por lo tanto, sobran los motivos para alguna enfeméride nacida de la Casa de las Leyes.