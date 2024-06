Estela de Carlotto cruzó con dureza a Javier Milei y dejó una inesperada definición sobre Cristina Fernández de Kirchner

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, afirmó que Javier Milei "no existe" como presidente y apuntó contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello a raíz del conflicto con el reparto de alimentos. Además, sostuvo que le gustaría que Cristina Fernández de Kirchner vuelva a ser primera mandataria.

"No sé si estamos siendo gobernadas por un extraño personaje, no con su mente muy clara. No existe como Presidente, está viajando constantemente, olvidando el hambre del pueblo", manifestó De Carlotto el sábado en diálogo con Radio Splendid AM990.

En esa línea, la titular de Abuelas se refirió a la polémica por sus dichos respecto de que Milei debía dejar su gestión si no cambiaba de rumbo.

"Lo último que quiero como argentina es que se vaya, después de haber vivido Golpes de Estado, hay que respetar el Gobierno elegido, pero si nos falta el respeto, hay que luchar para que cambie", argumentó.

La referente por los Derechos Humanos también habló sobre el conflicto por la no entrega de alimentos en el Ministerio de Capital Humano y opinó que la ministra del área Sandra Pettovello "no cumple con su función".

Estela de Carlotto, con elogios hacia Cristina Kirchner: “Ojalá algún día acepte ser la primera mandataria”

"Lo que hizo fue esconder -según dicen ella sabía- esa cantidad enorme de alimentos que vinieron de la gestión anterior y si se no se usan no sirven más", enfatizó.

En este sentido, De Carlotto continuó: "Eso un delito humano muy grande, de gente que no tiene más que un café y que seguramente va a seguir perdiendo su salud, y está muy tranquila sentada sin hacer nada. Y si ha hecho algo, que lo diga, lo manifieste y se ponga al frente".

Por otro lado, la activista por los DD.HH hizo mención a la figura de la expresidenta Cristina Kirchner y señaló que en su opinión "está en súper condiciones" de ser candidata para volver al poder.

“Con Cristina tengo una amistad entrañable desde que ella era parlamentaria, la aprecio como una hija, siempre que pienso en Laura, pienso en ella”, contó.

De Carlotto dijo que imagina a la ex jefa de Estado nuevamente como "candidata" a presidenta. "Ojalá algún día acepte ser la primera mandataria", concluyó.