Lourdes Arrieta y la Libertad Avanza: cómo opera en Mendoza la nueva política con viejas prácticas

Lourdes Arrieta es una mujer diversa. En su vida conviven lo religioso de la iglesia evangélica, lo lúdico del animé japonés y ahora lo más mundano de la política mendocina. Hasta julio del año pasado era desconocida en Mendoza. Hoy probablemente también lo sea, pero s convirtió diputada nacional y por las curiosas coincidencias de la nueva vida política argentina tiene un poder de decisión impensado. Tanto, que de su voluntad depende, por ejemplo, parte del futuro de 240 mil personas que tienen PAMI como obra social.

Arrieta es joven y se hoy es una de las dirigentes apadrinadas por Karina Milei, por lo que pelea para quedarse con el sello de La Libertad Avanza. Detrás están Karina, Martín Menem y Lule Menem, un dirigente con perfil más bajo, pero igual de influyente. De hecho es “Lule” quien podría habilitarle a los dirigentes de La Libertad Avanza el acceso a recursos para distribuir en su red de clientelismo. Entre esos recursos están los contenedores de rezagos de la Aduana. Esas mercaderías están a cargo de la Secretaría General de la Presidencia, es decir de Karina Milei. Y en la práctica quien los gestiona es “Lule”. Arrieta ya estuvo en contacto con pastores evangélicos amigos para advertirles positivamente que podría tener acceso a esos recursos.

En Mendoza LLA es un partido nuevo, pero con viejas prácticas: afiliaciones truchas, denuncias de falsificación de firmas, clientelismo y manejo de cajas. De hecho, se suman denuncias formales e informales por los aportes obligatorios que quieren captar de parte de quienes tienen cargos y también por el cobro de favores pedidos durante la campaña.

Los candidatos de Milei tuvieron una red informal de colaboradores y aportantes de dinero y logística que ahora denuncian que no les cumplieron las “promesas a plazo fijo” que les hicieron. “Desde enero, Arrieta no atiende más el teléfono”, dijo uno de ellos. Ahora se suma una fuerte tensión para apadrinarlos. Es que detrás de ese sello y la “marca Milei” hay intereses cruzados. Dirigentes como Omar De Marchi, Luis Petri y Mercedes Llano tratan de ser los representantes del presidente en la Provincia. Otros, como Alfredo Cornejo, buscan operar desde atrás para sostener e influir.

Por eso, por ejemplo, hasta se desactivaron denuncias en la justicia para evitar que el escándalo que rodea a Arrieta crezca. Detrás de esos respaldos no hay amor; sino interés político. La Libertad Avanza tiene cierta orfandad en Mendoza y si el año que viene se repite el desempeño electoral del mileismo, puede transformarse en un instrumento de uso y relevante.

Denuncias

“Se metieron con mi hija y eso no tiene perdón”, repite Germán Pérez, empresario, adherente a La Libertad Avanza y ex colaborador en la campaña. Su hija es Camila y figura con su firma (adulterada) en la planilla de avales para crear el partido y quedarse con el sello. Entre las más de 4 mil firmas, hay casos que parecen plantados para que salte el escándalo. Otros, dignos de las peores prácticas de la política, como incluir personas fallecidas. La lista de avales truchos es enorme y además del fraude marca torpeza. Es lo que se trasluce al ver la cantidad de fallecidos de un solo distrito (San Martín) o la inclusión de legisladores, como Enrique Thomas. Curiosamente el ex ladero de Patricia Bullrich y aliado de Cornejo desistió de denunciar en la justicia su hecho.

La salida de Carlos Soloa Vacas del PAMI Mendoza hizo explícito de manera obscena el grado de informalidad con la que se maneja el poder dentro de ese sector. Soloa Vacas denunció públicamente y difundiendo audios que le pidieron echar gente, cambiar otros y responder directamente no solo a Arrieta, sino a su familia. Lo grotesco del caso es que en los audios es el padre de la diputada nacional quien le informa que lo echan y cómo debe accionar dentro del PAMI.

Junto con la ANSES, el PAMI es de las reparticiones estatales que más recursos maneja, pero también que más responsabilidad social tiene. Para Mendoza es clave en el sistema de salud, pues es la segunda obra social más importante, solo debajo de OSEP. En total tiene unos 240 mil afiliados, con alta demanda de prestaciones. Por eso cada error, demora y maniobra se paga muchas veces con la vida de las personas. Los especialistas en PAMI explican que la estructura económica está altamente concentrada en Buenos Aires, por lo que no hay margen de maniobra en ese plano. Sí es muy importante la gestión local para administrar los prestadores, donde está el servicio y, también, el negocio. Lourdes Arrieta.

En la red de prestadores, profesionales y proveedores es donde puede haber conflictos, servicios (buenos o malos) y negocios. Arrieta nombró como reemplazante a David Litvinchuk, quien es empresario del sector, pues tiene una ortopedia. Más allá del director, uno de los hombres fuertes del PAMI local es el contador Alejandro Zapata, quien es coordinador administrativo y tiene gran parte del poder para decidir dentro de la estructura, aún a pesar de su origen y militancia peronista. Zapata es parte de “Los Guardianes del León”, la “camporita” de Milei en Mendoza.

"Hay que echar gente", repiten los líderes libertarios. En el PAMI ya ocurrió y la semana pasada llegaron los telegramas por despido sin causa.

La voracidad por recaudar también contagió a LLA. Por eso exigen a los dirigentes que tienen cargos que aporten parte de su sueldo. Esa práctica es común en la política, pero los partidos tradicionales lo tienen legalizado y hasta con códigos de descuento en sus bonos de sueldo. Así figura, incluso, en los balances. En el caso de los libertarios, todo es más informal porque aún no tienen la estructura partidaria exigida. “Todos tienen que poner un porcentaje”, explicaron. El año que viene habrá problemas porque viene la “plata grande”. La ley electoral otorga a los partidos políticos recursos por distintas fuentes. Para desenvolvimiento institucional, para las campañas y hasta para imprimir las boletas. Arrieta fue parte de la lista que encabezó la demócrata Mercedes Llano. La ley indica que la mitad de los recursos y la publicidad se reparten según la cantidad de votos que obtuvieron en las elecciones anteriores. En el caso de LLA y el PD serán cifras considerables porque obtuvieron el 70% de los votos.

Desde el nuevo partido no solo manejan el PAMI. También buscan tener capilaridad en otros organismos nacionales. Y la línea directa con Karina les abre un mundo de oportunidades.

Arrieta tiene una declaración jurada de bienes virgen. Según lo que figura en las planillas de la Oficina Anticorrupción, la legisladora no tiene ningún bien a su nombre; tampoco ahorros. Solo figura una deuda con el Banco Santander por algo más de 673.020 pesos (se incluye allí el uso de tarjetas de crédito). Dentro de las facultades administrativas que tiene, Lourdes le dio trabajo a su hermano Martín. El joven comunicador y militante de Milei es asesor en la Cámara de Diputados de la Nación, con una categoría A-3-T, en planta temporaria.

La licenciada en Comunicación Social, que hizo su tesis con el Animé de los 90 como objeto de estudio, no tiene antecedentes laborales relevantes, ni sociedades que haya declarado ante la OA. A los 30 años ingresó a la política por la puerta de los cargos grandes, como diputada nacional. Salvando las diferencias, es algo similar a lo que ocurrió con muchos dirigentes de La Cámpora, el semillero del cristinismo. Anabel Fernández Sagasti, por ejemplo, se hizo conocida luego de haber sido electa diputada nacional en 2011, por orden de Cristina.

DeclaracionJurada (1) by Pablo Icardi