La imputación de Janina Ortiz por coacciones tiene día y horario confirmados

Finalmente Janina Ortiz será imputada formalmente por la Justicia en la causa en su contra por coacciones y amenazas. La diputada provincial de La Unión Mendocina suspendida de su banca desde el pasado 27 de marzo y desaforada desde noviembre de 2023 fue citada a acudir al Polo Judicial este miércoles 19 de junio a las 8:30 hs, según pudo corroborar MDZ.

El proceso está vinculado a una acusación de "coacciones agravadas" contra Ortiz, realizada por una exempleada municipal, quien denunció que la exsecretaria de Gobierno lasherina la habría amenazado para obligarla a mantener relaciones sexuales con un funcionario para grabarlo y así obtener información sensible. Se trata del exsubsecretario de Políticas Sociales de Las Heras, Osvaldo Oyhenart, quien aparecería en la grabación de la cual se desprendió la denominada causa "cooperativas fantasmas".

El audio que compromete a Oyhenart por sus dichos sobre el manejo de la cooperativa fue grabado por una exempleada municipal. En el mismo se puede escuchar cómo Oyhenart habla de cómo tenía poder para nombrar a quién él quisiera en la cooperativa que él manejaba. Si bien el audio es del mes de noviembre de 2022, la empleada denunció que se le ordenó, bajo amenazas con un arma de fuego, entregarlo. A raíz de eso presentó una denuncias por amenazas y coacción. Esa investigación está en manos del fiscal de Delitos No Especializados Gabriel Blanco.

La noticia se da días después de que la Suprema Corte, a través de los jueces Mario Adaro, Omar Palermo y José Valerio, rechazara un recurso extraordinario federal presentado por la defensa el 8 de abril. Esto permitió que el fiscal a cargo de la investigación, Gabriel Blanco, pudiera avanzar en la imputación, la cual se efectuará este miércoles.

El equipo legal de Ortiz consideraba que había un gravamen definitivo e irreparable por el rechazo de planteos de inconstitucionalidad y casación. Asimismo, apuntó contra el juez de Ejecución Penal, Sebastián Sarmiento, al sostener que "presenta gravedad institucional su actuación" y que "no ha rendido examen ni posee acuerdo del Senado de Mendoza para desempeñarse como juez de garantías".

En ese sentido, los jueces de la Suprema Corte detallaron en el fallo: "No corresponde la concesión del recurso extraordinario federal interpuesto. En efecto, debe señalarse que si bien la presentación se ha realizado en el plazo legal predispuesto y por una titular de derechos, no se observa cumplido el requisito de interposición del recurso extraordinario federal contra una sentencia definitiva, tal como lo establece el art. 14 de la ley 48 y el art. 3 inc. a) del reglamento de la Acordada 4/2007 de la CSJN".

"Por otra parte, y más allá de la cuestión formal referida, debe señalarse que tampoco se advierte que la sustancia del planteo implique el debate de una cuestión federal. Ello, debido a que la interpretación de normas procesales no afecta, por regla, la prelación de normas consagradas por el art. 31 de la CN", dice la Resolución.

También agrega que la defensa de Ortiz "no logra demostrar que el caso encuadre en un supuesto de arbitrariedad, la que se configura en aquellas sentencias en las que las deficiencias lógicas del razonamiento o la total ausencia de fundamento normativo impiden considerar el decisorio como sentencia fundada en ley".

"Tampoco se advierte que el planteo defensivo constituya un caso de gravedad institucional. Esto por cuanto la defensa no demuestra que se encuentren acreditadas aquellas circunstancias que la Corte Suprema de Justicia de la Nación considera necesarias para su procedencia", indica.

La respuesta de la defensa

María Elena Quintero, abogada de Ortiz, dialogó con MDZ y comentó respecto a la citación para la imputación: "Era esperable. Nos íbamos a presentar igual. Ella va a ir este martes a notificarse del rechazo del recurso extraordinario".

Sobre cuáles son los pasos a seguir, deslizó: "Tenemos 10 días para ir a la Corte de la Nación, pero ese recurso no tiene carácter suspensivo". En otra palabras, no quedan instancias jurídicas para retrasar la inminente imputación, pese a los recursos que seguirán presentando Quintero.

La letrada manifestó que "a partir de ahora no tienen excusas para no producir las pruebas. Tenemos infinidad de testigos, que dicen que las cosas no son así. Las víctimas dicen que hubo apoyo de (Alfredo) Cornejo. La testigo lo dice textual. Queremos que vayan los peritos que hemos pedido que comparezcan el proceso y que se hagan las pericias correspondientes. No hemos podido siquiera presentar un perito de partes. Hemos presentado pruebas que no han sido tomadas por Fiscalía. Ahora que va a estar imputada no van a poder mirar para otro lado". Elena Quintero y Janina Ortiz. Foto: MDZ.

Janina Ortiz también es investigada, por otro lado, por “presunta comisión del delito de fraude en perjuicio de la Administración Pública”, donde se la señala como presunta coautora en el supuesto desvío de 35 millones de pesos a la cooperativa de trabajo Manos a la Obra. En esa causa ya están imputados el exintendente de Las Heras Daniel Orozco y varios exfuncionarios municipales.

El camino para la imputación en dicha causa a cargo de la Unidad de Delitos Económicos será similar. Sin embargo, a la defensa aún le quedan recursos legales para dilatar el proceso y ganar un poco más de tiempo.