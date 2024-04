"Las Heras gate": declaró ante la Justicia Osvaldo Oyhenart, uno de los imputados claves

Tras haberse postergado la audiencia la última semana, este lunes se presentó a declarar en el Polo Judicial Osvaldo Oyhenart, uno de los principales imputados en la causa por el desvío de fondos de la cooperativa Manos a la Obra, que tiene como protagonistas, a su vez, al exintendente de Las Heras Daniel Orozco y a la exsecretaria de Gobierno del municipio y diputada provincial recientemente suspendida de su banca, Janina Ortiz.

La ampliación de la declaración indagatoria se dio en el marco de la causa que se inició a raíz de un audio en el que el exsubsecretario de Políticas Sociales, Osvaldo Oyhenart, aseguró que manejaba una cooperativa de trabajo en la que podía nombrar gente de forma discrecional.

Oyhenart entró a las 15:00 a declarar y se retiró a las 16:45. Dieron el presente su abogado, Martín Ríos, los abogados de Daniel Orozco, Guillermo Dávila y Agustín Troncoso; Andrés Ramos como querellante de la municipalidad de Las Heras; el abogado de Matías Mostaccio, Rubén Fragapane; y la defensa de Janina Ortiz, integrada por María Elena Quintero y Alfredo Paturso. En representación de la Fiscalía estuvieron Alejandro Iturbide y Juan Tichelli.

Se trata de una investigación en la que el Ministerio Público sostiene que "en virtud de las distintas acciones desplegadas por los imputados, lograron percibir de las arcas del Municipio de Las Heras la suma total de $35.511.386,14, sumas estas que ingresaron a la cuenta bancaria de Banco Supervielle de titularidad de la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra Ltda, y que lejos de ser administrada por y en favor de los verdaderos integrantes de dicha cooperativa, fue utilizada y administrada por los sindicados en su favor y el de terceras personas".

Oyhenart declaró luego de que días atrás hiciera lo propio Adrián "Moco" Pérez. El presidente de la Cooperativa "Manos a la Obra" afirmó que recibía órdenes directas del exsubsecretario de Políticas Sociales, Osvaldo Oyhenart; el director de Contaduría, Daniel Germán Herrera y un agente contratado vinculado a Oyhenart. Según manifestó, lo habrían guiado para firmar documentación y emitir pagos a los integrantes de la cooperativa.

También, a la hora de declarar, desde la defensa de Janina Ortiz destacaron a MDZ que habría apuntado principalmente contra Ortiz, acusada de participar en el direccionamiento millonario de fondos públicos hacia la cooperativa durante su gestión como funcionaria municipal. También se la investiga por delitos de coacciones, luego de que una empleada la acusara de haberla amenazado para que mantenga relaciones sexuales con un funcionario para grabarlo. De esta manera, colocó en segundo plano a Daniel Orozco.

Respecto a los detalles de lo ocurrido este lunes con Oyhenart, para el equipo legal de Ortiz, el exfuncionario "se desligó de toda responsabilidad al asegurar que hacía la nota de inicio de expediente y no tenía ni idea. Se contradijo en bastantes cosas. Sostuvo que no sabe nada e insistió en que la cooperativa no era fantasma". Y sumaron que "trató de despegar al yerno", es decir, Juan Pablo Pandolfi, quien está imputado en la causa al figurar como agente contratado.

Aparentemente, Oyhenart contó que la cooperativa era "para solucionar problemas sociales después de la pandemia. Dijo que había algunas personas que cumplían otras funciones, no de limpieza estrictamente", deslizaron.

"Dijo que la cooperativa no era fantasma y que todo el trámite del CUIL lo hizo el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES)", comentaron a este diario. Sobre "Moco" Pérez y sus recientes dichos, a Oyhenart le habría "extrañado que Pérez haya declarado de corrido por sus dificultades para hablar".

Por otro lado, consideraron que "negó las maniobras, pero no negó que haya sido el del audio". Esto refiere al audio que se hizo público en el que le confiesa a una mujer que tiene a cargo una cooperativa donde puede hacer contratos de trabajo sin necesidad de que esa persona se presente a trabajar. En su primera declaración ante la Justicia dijo que era de "dudosa procedencia", aunque -en esta ocasión- no cuestionó la veracidad de dicho registro de voz, pese a que no está peritado. "Dijo que ese audio lo perjudicó familiarmente. También que nunca hizo nada de lo que figura en el audio", subrayaron. A diferencia de Pérez, sí respondió preguntas de Fiscalía. La audiencia fue filmada.

Según consta en la causa, "Mario Daniel Orozco, la secretaria de Gobierno -Janina Ortíz Occhionero-, el jefe de Licencias de Conducir -Hernán Matías Mostaccio-, el director de Compras y Suministros -Mauricio Rafael Valle-, el subsecretario de Políticas Sociales -Osvaldo Alberto Oyhenart-, el secretario de Hacienda -Carlos Arturo Nofal-, el director de Asuntos Legales -Mauro Sebastián Homan-, el agente contratado -Juan Pablo Pandolfi-, el exsubdirector de Contaduría Daniel Germán Herrera, todos ellos con la participación necesaria de Adrián Alejandro Pérez (a) 'Moco'; orquestaron mediante el direccionamiento de las licitaciones públicas N° 1.112 - 1.127 y las contrataciones directas N° 3.086 y 3.101, el empleo de una cooperativa de trabajo radicada en el Departamento de Las Heras para realizar limpieza de calles y espacios públicos, que en los hechos tenía por fin hacerse del pago de recursos dinerarios del municipio por servicios que no serían prestados en las condiciones pactadas".