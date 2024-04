Un imputado reveló cómo pasó de recoger basura a "manejar" millones de pesos

De recoger basura a presidir una cooperativa de trabajo que recibió 35 millones de pesos. Este martes declaró ante la justicia Adrián "Moco" Pérez y complicó la situación de otros tres imputados en la causa que salpica al exintendente Daniel Orozco. En concreto, el presidente de la Cooperativa "Manos a la Obra" afirmó que recibía órdenes directas del exsubsecretario de Políticas Sociales, Osvaldo Oyhenart, el director de Contaduría, Daniel Germán Herrera y un agente contratado vinculado a Oyhenart.

La declaración de Pérez dejó en una situación delicada a esos tres imputados ya que, según manifestó, lo habrían guiado para firmar documentación y emitir pagos a los integrantes de la cooperativa. En ese sentido, esgrimió que se pagaba menos de lo que luego constaba en los recibos, dando entender que parte del dinero se quedaba en el camino.

Según manifestó, cuando se inició la investigación recibió presiones para que se haga responsable por los delitos o incrimine a las autoridades municipales, con Daniel Orozco a la cabeza. También afirmó ante la justicia que su abogado defensor se lo pagaba Osvaldo Oyhenart y que también intentaron evitar que fuera a declarar para lo cual le solicitaron que se escondiera en el campo.

La situación de Pérez es delicada ya que su firma aparece en la documentación de la causa. Según explicó, lo llevaron a la sucursal de Godoy Cruz del Banco Supervielle y le enseñaron a firmar ya que ni eso sabía hacer antes de ser designado como presidente de la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra. Su testimonio dejó en una situación delicada a tres de los ocho imputados. Sin embargo, está previsto que la semana que viene el propio Oyhenart amplíe su indagatoria y el Ministerio Público pretende descifrar cómo se construía la cadena de mando para llegar hasta los máximos responsables.

En la causa están imputados Mario Daniel Orozco; el Jefe de Licencias de Conducir, Hernán Matías Mostaccio; el Director de Compras y Suministros, Mauricio Rafael Valle; el Sub Secretario de Políticas Sociales Osvaldo Alberto Oyhenart; el Secretario de Hacienda, Carlos Arturo Nofal; el Director de Asuntos Legales, Mauro Sebastián Homan; el agente contratado, Juan Pablo Pandolfi; el el ex Sub Director de Contaduría Daniel Germán Herrera y Adrián Alejandro “Moco” Pérez.

La diputada Janina Ortiz aún no está imputada en el expediente.

Para el equipo de investigadores, que hoy encabeza el fiscal Juan Tichelli, partir del año 2021 y hasta el 2023, con el fin de defraudar al Municipio de Las Heras, un grupo de funcionarios públicos orquestaron mediante el direccionamiento de las licitaciones públicas N° 1.112 - 1.127 y las contrataciones directas N° 3.086 y 3.101, el empleo de una cooperativa de trabajo radicada en el Departamento de Las Heras para realizar limpieza de calles y espacios públicos, que en los hechos tenía por fin hacerse del pago de recursos dinerarios del municipio por servicios que no serían prestados en las condiciones pactadas.

"Fue así que en virtud de las distintas acciones desplegadas por los sindicados, lograron percibir de las arcas del Municipio de Las Heras la suma total de $ 35.511.386,14, sumas estas que ingresaron a la cuenta bancaria de Banco Supervielle de titularidad de la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra Ltda, y que lejos de ser administrada por y en favor de los verdaderos integrantes de dicha cooperativa, fue utilizada y administrada por los sindicados en su favor y el de terceras personas", concluyen determinando que la maniobra encuadra en el delito de fraude en perjuicio de la administración pública en la modalidad de administración infiel.