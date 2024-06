Martes decisivo: los judiciales definen si vuelven las medidas de fuerza

Este martes 18 desde muy temprano, los empleados Judiciales decidirán si volverán a las medidas de fuerza que durante más de dos semanas llevaron adelante para reclamar aumento y reestructuración salarial, luego de haber rechazado la oferta del Gobierno provincial quien les dio una suba por decreto. Desde fines de mayo estuvieron en conciliación obligatoria, pero como no llegaron a un acuerdo el pasado viernes 14 de junio, la instancia se dio por fracasada y ahora podrían volver los paros. Los funcionarios judiciales, por su parte, harán asamblea este mismo martes y también el miércoles según la circunscripción pero siempre a la espera de la notificación formal del fin de la conciliación obligatoria. Si ambos sectores retoman las medidas de fuerza, podría complicarse nuevamente la prestación del servicio de justicia.

Desde el primer día hábil de esta semana, el gremio que nuclea a los empleados, hará una asamblea a las 7.30 en el Poder Judicial y votarán si volverán o no a las medidas de fuerza que generaron la paralización de muchos fueros judiciales, especialmente el penal y el de familia de acuerdo a información de la Corte. Horas después, se juntarán los funcionarios en distintas circunscripciones para informar lo ocurrido el viernes pasado a los funcionarios. No habrá medidas de fuerza si no hay notificación formal del fin de la conciliación según informó Marcelo Fekonja, secretario general del gremio de funcionarios a Mdz.

La conciliación obligatoria trajo algunas novedades, como la intervención del máximo tribunal en la paritaria, tras la derogación de la acordada 19000 del año 2005, por la cual no podía ser parte de la discusión. El proceso de conciliación obligatoria que comenzó el 29 de mayo, tuvo una primera reunión el jueves 7 entre la Corte y los empleados ylos funcionarios judiciales.El personal concluyó que fue muy auspiciosa porque los jueces supremos manfiestaron la intención de trabajar sobre el convencio colectivo de trabajo, algo que coincidieron desde ambos gremios.

Sin embargo este viernes 18, la Corte rechazó la presencia de delegados gremiales en la segunda reunión, se negó a sentarse en el auditorio, y los empleados dieron por fracasada la conciliación. Luego, el vocero de la Corte afirmó que: "el Poder Judicial realizó una oferta dada por el Ministerio de Hacienda que era superadora a lo que hoy cobran. Se recomponía el 11% ofrecido de abril, mayo y junio cambiando la base a enero y se ofrecía un ítem servicio de Justicia de clase 8 a 23 con un adicional de 65 mil pesos y se sacaba otro, por lo que había que descontar algo. Pero era superadora".

Una de las asambleas en el Polo Judicial

Ahora, se abren muchos interrogantes. Si vuelven los paros, es posible que el Gobierno avance con una norma para establecer como esencial al servicio de Justicia, es decir, que se garantice un mínimo de prestación. Ese proyecto debe pasar por la Legislatura aunque en en ámbito gremial se cree que podría ser declarado inconstitucional por un tribunal como la Corte nacional donde ya existe juridisprudencia en contra.

La otra duda es qué pasara con las oficinas fiscales que comenzaron en marzo a protestar por mejores condiciones. En ese sentido, el ministerio Público Fiscal había dispuesto el cierre 14 oficinas en medio de la conciliación pero dio marcha atrás. Hay voces del Poder Judicial que aseguran que podría retomarse esta idea que fue decidida por el procurador de la Corte a través de dos resoluciones tras el fracaso de la instancia de negociaciónDe hecho, ya estaban moviendo muebles de las oficinas que iban a cerrar pero como se canceló momentáneamente la iniciativa.

Otro tema es que la semana próxima comienzan las paritarias con todos los gremios, incluidos los judiciales. En ese sentido, habrá qué ver qué ocurre si hay paralización de actividades.