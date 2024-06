Ley Bases: Julio Cobos advirtió sobre el debate en Diputados y marcó la diferencia entre su desempate y el de Villarruel

La Ley Bases y el paquete fiscal tuvieron el visto bueno en el Senado y, de no haber inconvenientes de por medio, las iniciativas en revisión serán tratadas en Diputados la última semana de junio para poder avanzar en su promulgación y que el Gobierno nacional pueda anotarse su primer triunfo parlamentario luego de 6 meses desde que Javier Milei llegó a la Presidencia. No obstante, quedan dudas respecto a cuáles versiones de ambas leyes serán las que verán la luz: las que regresan a la Cámara baja tras las modificaciones realizadas o la original que votó Diputados, que incluye algunos aspectos que fueron descartados en la Cámara alta, lo cual abre una discusión jurídica.

Julio Cobos, diputado nacional mendocino de la Unión Cívica Radical (UCR) y ex vicepresidente de la Nación, dialogó con MDZ y se refirió a las transformaciones que llevó a cabo el Senado y cuál es el panorama en Diputados ante la posibilidad que baraja el Gobierno de que ambas leyes salgan como fueron planteadas originalmente. Según advirtió, existen preocupaciones acerca de las "lagunas jurídicas" que podrían provocarse al, por ejemplo, insistir en un artículo aprobado en Diputados, pero rechazado o descartado en el Senado. En ese orden, señaló que se abriría vía para judicializaciones -como ocurre con el mega DNU 70/23-, aunque aclaró que depende de las interpretaciones de profesionales del derecho especializados en asuntos constitucionales. También deslizó que el Gobierno debe respetar lo que se consiguió mediante consensos y recordó su famoso voto "no positivo en 2008".

"Se hizo un gran esfuerzo. Hubo bastante consenso en la Cámara de Senadores, que funcionó como cámara de revisión para introducir modificaciones, muchas que nosotros habíamos sugerido. Creo que eso permitió que se aprobara en general. Si no se lograba una de las tantas modificaciones, a lo mejor la votación en general no hubiera sido satisfactoria", reflexionó Cobos

Respecto a si en Diputados "pasaron cosas por alto" o si simplemente no fueron atendidas ciertas inquietudes, dijo: "Lo que pasa es que nosotros hicimos el primer zarandeo. Pasamos de una ley de 644 artículos a 500 y terminó en 236 con muchas sugerencias que habíamos hecho. No es que no hayamos visto algunas transformaciones, sino que las sugerimos, pero adoptaron algunas y otras no".

Hubo rechazos en cuestiones clave como la restitución del Impuesto a las Ganancias, cambios en Bienes Personales. Asimismo, se quitaron de los textos los capítulos para la privatización de Aerolíneas Argentinas, el Correo y RTA, además de la reforma previsional para sustituir la moratoria jubilatoria vigente. Se trata de temas que el propio Gobierno de Milei tiene intenciones de reflotar.

En lo que respecta a la posibilidad de cambios, Cobos consideró: "En la ley bases, por más que el Ejecutivo y Martín Menem en la reunión que tuvieron con Rodrigo de Loredo (UCR) y otros presidentes de bloque donde ellos transmitieron que verían con buenos ojos la posibilidad de que insistiéramos, yo veo que la Ley Bases se sancionó producto de los acuerdos. Entonces, me parece que el Ejecutivo no puede mirar para otro lado... Si no, tal vez no tendrían ley. Es la postura que he transmitido a nuestro bloque, aunque todavía no se toma una definición. Las sugerencias en la ley salieron del radicalismo y de los bloques federales. El PRO no aportó. Solamente la senadora Guadalupe Tagliaferri".

"En la Ley Bases creo que habría que aceptar las modificaciones que vienen del Senado. En el paquete fiscal, se podría llegar a insistir porque ahí hubo una votación. Entonces, podríamos hacerlo porque había muchos legisladores de la UCR que acompañaron. Inclusive, en esos cambios, el 22% de beneficio de aumento para los habitantes patagónicos. A nosotros no nos convencía porque era como una 'promoción impositiva'. ¿Por qué tiene un habitante de una zona contribuir con menos impuestos el de otra? Cuando, aparte, tienen otros beneficios en naftas, energía y muchas cosas...", continuó.

"El otro tema es que son paquetes de leyes y los constitucionalistas cuando previeron todo lo que tiene que ver con la Cámara de revisión e insistencias, lo hicieron pensando en una sola ley. Por eso yo no creo que tengamos márgenes. Allí, aparecen todas las interpretaciones jurídicas de insistir parcialmente en algunos artículos. Se insiste en el proyecto de Diputados o se aceptan los cambios. Veo complicado un mix. Además, por una cuestión de numeración. Si nosotros ponemos otros artículos, cambia la ley. O tomamos el proyecto original o tomamos lo que viene", aportó Cobos.

Para Cobos, "en la Constitución no se pensó esta particularidad de un conjunto de leyes a tratar. Es interpretativo y han opinado quienes son abogados. Dicen 'nosotros no podemos tratar temas de artículos que ni siquiera ha considerado la Cámara de Senadores'. Por ejemplo, la movilidad jubilatoria, que la sacaron y ni siquiera se votó. Entonces, ¿podemos insistir en ese punto cuando lo vio solamente una Cámara? Se abre un interrogante y tenemos que simplificar las cosas para evitar una judicialización. Le pasó al DNU 70/23, que está vigente, pero está judicializado por todos lados".

"Tendríamos que aceptar lo de la Ley Bases. Sí podríamos insistir en el paquete fiscal, pero en líneas generales. Hay muchos que opinan como yo. Tendremos que discutirlo y ver si lo resolvemos como bloque UCR, independientemente de si aceptamos también que la ley surgió producto de un acuerdo. Si nosotros insistiéramos en la Ley Bases, estaríamos echando por la borda los acuerdos", sostuvo.

En ese orden, añadió: "No tenemos margen para decir 'vamos a aceptar este artículo, el otro no, el inciso sí, el capítulo no (...) Ahora, el Ejecutivo tiene que pensar que ya tiene la ley. Lo que más impacta en las provincias es el tema fiscal y ahí, me parece a mí, podríamos insistir, pero si rompe los acuerdos y lo que se negoció para llegar los votos tanto de Ley Bases como de paquete fiscal, después nadie le va a creer nada (al Gobierno). Por ejemplo cuando venga otro tema como el Presupuesto". La Ley Bases regresa a Diputados tras su aprobación en el Senado.

Bloques dialoguistas juegan con una carta a su favor: la media sanción para la reforma en la movilidad jubilatoria que Milei amenazó con vetar. Se estima que este aspecto no será menor en las charlas durante esta semana, sumado a la idea que tiene el radicalismo -con ayuda del peronismo- para modificar en el presupuesto universitario y restaurar el Fonid.

"Es un proyecto que seguramente se le va a dar sanción. No tiene un impacto tan considerable como el que tiene todas las exenciones impositivas que ha dado el Gobierno. Es más de 0,52% del PBI para un sector que tiene muy atrasadas sus remuneraciones. En el caso de que se apruebe, no tendría que vetar el presidente. Aunque no es solamente eso. Pedimos sesión especial para el 3 de julio para tratar el presupuesto universitario y el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid). El tema todavía no está resuelto. Ahora hemos estado todos a merced de la Ley Bases y el paquete fiscal, pero hay infinidad de proyectos que tenemos derecho a tratar", expresó al respecto.

En lo que refiere a los apartados de privatizaciones y cambios previsionales quitados de la Ley Bases, Cobos manifestó que "ese capítulo ni siquiera fue votado en general. Ahí hay otro argumento más sobre que constitucionalmente no se podría insistir en algo que no se votó. Son posturas y lagunas jurídicas. Lo más sencillo es aceptar o rechazar". Y recalcó que "lo que fue producto de acuerdos, deberíamos respetarlo porque, si no, no estaríamos hablando de la ley".

Por último, habló de la sensación que le generó que la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, haya tenido la responsabilidad de desempatar, tal cual le ocurrió a él el 17 de julio de 2008 cuando se debatía la Resolución 125. "Eran momentos distintos. En aquella circunstancia mi voto era en contra de lo que pensaba la presidenta de la Nación (Cristina Kirchner), a pesar de mi insistencia de terminar un conflicto que había excedido el marco de la Resolución 125", recordó.

"Estaba en juego la paz social, los supermercados estaban vacíos y las rutas cortadas. El escenario era totalmente distinto. En este caso le tocó a Villarruel y rápidamente manifestó su apoyo, como ya lo había establecido. No era ninguna novedad. Por eso era fundamental el quórum y conseguir el 36-36", subrayó Cobos.