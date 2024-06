Un informe reveló las dificultades para acceder a información de la Legislatura

¿Los datos abiertos o la respuesta a un pedido de información garantizan la transparencia? La respuesta es sencilla: no. En un mar de información, los datos sueltos no conducen a nada. Planillas de Excel o bases de datos que necesitan horas de análisis para tener información de calidad cumplen con la formalidad, pero no con el objetivo ético de transparencia. Esta premisa quedó confirmada tras un relevamiento nacional de Red Ruido sobre las legislaturas de todo el país. Si bien la Legislatura de Mendoza quedó entre las mejor posicionadas, aún tiene mucho para mejorar.

La Legislatura de Mendoza está entre las que menos asesores contratan.

En el caso de Mendoza, los pedidos de información con respecto a datos sobre cantidad de personal, niveles salariales, registros de asistencia o gastos reservados fueron contestados a medias. En primer lugar, el pedido a cada cámara se tuvo que dividir en tres porque el formulario de la Oficina de Ética Pública tiene un límite de caracteres. Los pedidos de información fueron contestados, en algunos casos, fuera de tiempo.

Y en algunos ítems la respuesta hacía referencia a otros organismos como el Ministerio de Hacienda o el Tribunal de Cuentas para buscar información, sin embargo, en el detalle de las planillas de esos organismos no está el detalle que se requería.

El informe de Red Ruido tomó el periodo 2019-2023.

En otros casos, por ejemplo, con respecto a los salarios, la respuesta fue: “Lo solicitado en este punto hace a la información privada del agente contenida en su legajo personal”. Los únicos datos sobre sueldos de legisladores provinciales se conocen por dirigentes del FIT que a veces publican en sus cuentas de redes sociales fotos de los bonos de sueldo.

De todas formas, en el ránking nacional, la Legislatura de Mendoza está entre las más transparentes, las que tienen la planta de personal más reducida y las que menos asesores designan por legislador.

En cuanto a la respuesta de los pedidos de información, Mendoza está entre las 9 legislaturas que contestaron, aunque lo hizo de forma parcial. Entre las 9 casas de las leyes que respondieron, está entre al final de lista con respecto a cantidad de asesores por legislador (solo dos por diputado o senador). Y en el ránking de planta de personas está en el promedio de una lista de 16. La Legislatura de Mendoza emplea a 982 personas, mientras que Catamarca tiene 3.103 trabajadores y San Luis solo 128. Más detalles del informe en Red Ruido.