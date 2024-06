La oposición se une en el Senado bonaerense para decirle no al proyecto de ley impulsado por La Cámpora

La oposición junta los votos para ponerle un freno en el Senado bonaerense al polémico proyecto de La Cámpora que multiplica por 7 las indemnizaciones laborales en la provincia de Buenos Aires. Los senadores de la mayoría de los bloques opositores, solo faltaron los libertarios “blue", recibieron en el edificio anexo a los representantes de todas las cámaras Pymes de la provincia.

Los empresarios Pymes manifestaron que, de aprobarse la ley, que cuenta con media sanción en Diputados, significaría el fin de la pequeña y mediana empresa en la provincia de Buenos Aires. Los legisladores opositores dieron su compromiso de rechazar el proyecto: "Estamos todos aquí reunidos para poner un freno a esta Ley que busca fundir a las Pymes, los comercios y a tantas otras actividades productivas, como así también para expresar nuestro voto negativo cuando se trate en el recinto”, afirmó la senadora Flavia Delmonte, del bloque UCR Cambio Federal, tras escuchar la voz de los representantes del empresariado bonaerense.

Los senadores Daniela Reich, Unibloque PRO Libertad; Alejandro Rabinovich, presidente Bloque PRO; y Carlos Curestis, titular del bloque Avanza Libertad "puro".

Foto: José Luis Carut/MDZ

La cuenta es clara para voltear el proyecto de Ley: de los 46 senadores, la oposición unida reúne 25, contra los 21 senadores del oficialismo. La oposición llega a ese número “mágico” con la suma de los 9 votos del PRO, del unibloque Pro libertad, los 8 votos de UCR Cambio Federal y los 7 votos de los tres bloques libertarios.

Esa demostración de fuerza quedó plasmada en el encuentro donde se hicieron presentes los representantes de 5 de los 6 bloques opositores en el Senado bonaerense. Pese a no asistir, y tal como lo informé MDZ, el bloque de La Libertad Avanza “blue” dio su compromiso a votar en contra del proyecto que multiplica por 7 las indemnizaciones laborales en la provincia de Buenos Aires, impulsado por el oficialismo, algo manifestado en el encuentro por la senadora Arietto que hizo mención a un mensaje recibido del titular del bloque Sergio Vargas.

Los representantes de las Cámaras Empresariales y Pymes, que hablaron frente a los senadores opositores, expresaron que el proyecto de Ley de la diputada camporista Maite Alvado, que modifica el artículo 48 de la Ley 11.653 multiplicando por siete el monto de las indemnizaciones, atenta contra la generación de nuevos empleos. Además, pidieron que el Estado deje de ponerle trabas al sector productivo.

Uno de los empresarios que tomó la palabra dijo que “con este tipo de medida van a lograr que cerremos todos y nos vayamos a producir a Capital o a otras provincias con menor voracidad fiscal que la provincia de Buenos Aires”.

En tanto, una empresaria cargó contra la demora del fuero laboral para resolver los juicios laborales: “Los empresarios somos los que terminamos pagando con intereses descomunales la lentitud de la justicia”, algo que fue asentido por los representantes de las diferentes cámaras empresariales y los legisladores.

Por su parte, el senador Ariel Martínez Bordaisco, del bloque UCR Cambio Federal, criticó el proyecto y cuestionó que los empresarios Pymes que hablaron no hayan responsabilizado al gobernador, como jefe político, por el proyecto impulsado desde el oficialismo.

Al término del encuentro, MDZ le preguntó al senador Bordaisco si creía que los empresarios no cargaron contra Kicillof por miedo a represalias, a lo que respondió: “No, yo creo que los empresarios no le tienen miedo a nada. El empresario Pyme en la Argentina no le tiene miedo a nada”.

“Acá hubo un bloque oficialista que responde al gobernador que planteó una modificación de una ley que nos parece atemporal, equivocada, lesiva, exagerada. Bueno, todo lo que se ha dicho acá, que lejos de favorecer al trabajador lo perjudica. No ayuda en nada a la situación económica que atraviesan las Pymes. Y me parece que ahí era importante ponerle cara a la discusión”, sostuvo el senador radical.

En cuanto a si esperaba que el oficialismo cajonee el proyecto para no exponerse a una derrota, Bordaisco dijo: “Lo que espero de ese bloque y del gobernador es que ingrese en el Senado los debates importantes. Eso queremos discutir en la Provincia de Buenos Aires, no medidas fantasiosas que se les ocurren en la cabeza pensando que con eso van a mejorar la vida de los trabajadores y el resultado es todo lo contrario”.

A todo esto, el titular del bloque PRO en la Cámara Alta bonaerense, Alejandro Rabinovich, uno de los organizadores del encuentro con las Cámaras Pymes de la provincia, sostuvo: "Lo que yo creo es que nuestro rol es escuchar a los sectores del empresariado. Entender que son los verdaderos grupos que tienen que dar trabajo en la provincia y que el Estado tiene que sacarle el pie de encima a todos esos dadores de trabajo legítimos de la Provincia de Buenos Aires".

El martes próximo el proyecto de la diputada camporista Maite Alvado - recordemos que obtuvo la media sanción de la Cámara Baja con los votos del oficialismo y los libertarios dialoguistas - tendrá la primera prueba de fuego en la comisión de Trabajo y Legislación Social con mayoría oficialista, por lo que no se descarta su aprobación y el pase a otra comisión.

Por más que el oficialismo tenga los números en las comisiones por donde tiene que pasar el proyecto de Ley que modifica el índice de actualización por CER de las indemnizaciones laborares, multiplicándolas por 7, no hay garantías de que el proyecto avance a la siguiente etapa de revisión, ya que Unión por la Patria carece de los votos suficientes para convertirlo en ley en el recinto.