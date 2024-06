Javier Milei: "Me van a tener que sacar muerto de la Rosada para lograr quebrar el déficit fiscal"

El presidente Javier Milei dio el presente en la Expo EFI 2024, que se lleva a cabo en La Rural. En esta edición del evento de Economía e Inversiones "más importante del país" el presidente dará unas palabras en el medio del debate de la ley Bases y el paquete fiscal en el Senado. El discurso comenzó con un análisis de lo que recibió a seis meses del comienzo de su gestión, en donde se nombró a la ministra Pettovello, se trató a los periodistas de "delincuentes", advirtió que la ley Bases hubiera hecho el ajuste menos doloroso para la sociedad y dijo que "no va a entregar el déficit cero".

"Al momento de llegar al poder recibimos la caracterización de la crisis más importante de la argentina, un desequilibrio monetario por lo menos dos veces al de la previa del Rodrigazo", comenzó Milei.

El jefe de Estado dijo que el ajuste del Gobierno hubiera sido menor si el Congreso hubiera sacado la ley Bases: "Es interesante porque eso hubiera hecho que el ajuste fuera menos doloroso, pero a la política no le importa, lo que menos le importa a la política es la gente. A la política lo unico que le importa es hacer negocios con lo de la gente y eso es lo que vinimos a cambiar”.

También dijo que si la ley Bases sale promulgada, "lo vamos a bajar para después eliminarlo". "Todos teníamos claro que el ajuste iba a tener un fuerte impacto en lo social, cuando ustedes generan un aumento del ahorro, fruto del ajuste, la contracara para que no sea recesivo el aumento es la inversión", expresó. Y aclaró que la ley Bases tiene, entre sus objetivos, generar inversiones a través de reformas estructurales.

El presidente contó que su programa de estabilización tiene "tres elementos, una pata fiscal una pata fiscal, una monetaria y una externa". "En ese sentido, con lo que tenía que ver con la pata fiscal lo que teníamos que hacer era atacar el déficit, sabiendo que el problema más grande no estaba en el tesoro, estaba en el Banco Central, que era el doble".

"Yo siempre estuvo del lado del shock y no lo hice cuando me puse al mando de este barco. Los programas de shock, menos el del 59, fueron exitosos, y todos los programas gradualistas terminaron mal. Para hacer gradualismo yo necesito financiamiento y con las condiciones que tenia Argentina no tenia chance alguna de que tuviera financiamiento. Igual, no lo iba a hacer, no creo en el gradualismo. El gradualismo es solo un mecanismo para que el ajuste sobre los delincuentes de la politica sea más lento", agregó. Y fulminó: "Elegir el gradualismo es elegir que el que ajusta fuerte es el sector privado y los delincuentes de la política siguen de fiesta".

"Me van a tener que sacar muerto de la Rosada para lograr quebrar el déficit fiscal", expresó Milei para ir en contra de la política y mantener su posición, en el medio de, por ejemplo, la media sanción que obtuvo la nueva fórmula jubilatoria que modifica la estabilización. En ese sentido, y un tiempo después, dijo que los congresistas son "un conjunto de degenerados fiscales“ que vota "proyectos alocados para romper el equilibrio fiscal". Y, en todo más elevado, no dejó pasar nuevamente su enojo con los diputados por votar la media sanción de la nueva fórmula jubilatoria: "Brutos, chorros y delincuentes que lo único que quieren es hacer voltear el equilibrio fiscal para voltear al Gobierno, unos destituyentes".

Sobre el accionar de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, Milei dijo que en estos seis meses la funcionaria "se está peleando con todos los chorros". "Si ustedes les sacan (los curros) a estos delincuentes, los delincuentes van a patalear", advirtió.

Milei también habló sobre su viaje al G7, que se realizará en Italia y dijo que "la decisión siempre fue que iba" a pesar de las idas y vueltas que hubo alrededor del tema. "Argentina es un país raro, en especial con los ensobrados de los periodistas, los cuales despotrican todo el tiempo porque les cortamos la pauta oficial. Una promesa cumplida, les cortamos a esos delincuentes la pauta, que compitan, como todos ustedes", lanzó.

Milei también chicaneó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuando lanzó que era "un enano comunista que genera déficit fiscal y que tiene recontar exigido al Banco Provincia" porque le toma financiamiento y "por ende, está apretado de liquidez y no lo puede tocar".

Para el presidente la casta "no solo son los periodistas ladrones, son los empresarios pro

la casta no solo son los periodistas ladrones, son los empresarios prebendados, los medios y periodistas ensobrados y también están los profeisonels que son complices de estas aberraciones".

La Expo EFI está organizado por Invecq y Messe Frankfurt Argentina, y cuenta con la presencia de referentes de Minería, Inversiones, Real Estate local e internacional, Economía del Conocimiento, Farma y Salud, Agro, Franquicias, Fintech, Financiamiento, PyMEs y emprendedores.

Según el sitio web, la Expo tiene el objetivo de "acercar a actores clave la información estratégica para la toma de decisiones".

Noticia en desarrollo