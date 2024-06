Toda la economía mira la batalla "épica" del Senado

Los políticos no durmieron anoche y se preparan para la batalla legislativa más importante de los últimos años. El círculo rojo espera hoy definiciones sobre como es la verdadera balanza de poder en la Argentina actual. Los mercados ajustan sus movimientos de pantallas para lo que serán decisiones frenéticas de compras o ventas, según el resultado que los votos en el Senado arrojen esta noche. O quizá mañana. Los ciudadanos mientras tanto, esperan saber si Javier Milei tendrá su primera victoria importante en serio desde que asumió el 10 de diciembre, o si el país entrará en una crisis política que sólo el tiempo podrá dimensionar.

Mientras tanto, y como dice la máxima de las ciencias sociales, la economía sigue a la política, y no al revés. Y cuando la política no se ordena y no da certidumbres, no podrá la economía cumplir ese rol.

Todo un país estará así expectante a lo que suceda desde el momento en que comience a definirse el tratamiento del paquete Bases II, el Ajuste Fiscal y, quizá, la movilidad jubilatoria; en la jornada donde se batallará quizá por primera vez a cielo abierto; como son los dos modelos de país que en estos tiempos debate la Argentina. Y que tienen a la economía argentina en vilo directo. Sin tomar decisiones de inversiones ni financieras ni reales, hasta que no haya una definición. Para un lado. O para el otro.

Algo ya se sabe y se dijo.

Será una jornada clave para el Gobierno de Javier Milei.

El Gobierno tomará la reposición de Ganancias para la cuarta categoría como prenda de cambio. Por orden de Javier Milei, sólo si los senadores aprueban en general y en particular (aún con cambios) bases II y el Paquete Fiscal, se avanzará con la mejora del porcentaje del impuesto que fue quitado en septiembre pasado por Sergio Massa en tiempos de campaña electoral, con apoyo de las provincias y sabiendo que generaban un perjuicio importante a la recaudación vía coparticipación. Pero todos contaban que en algún momento habría alguna reivindicación por lo perdido, y una recuperación de la recaudación. Massa perdió, Milei ganó, y se desconoció cualquier acuerdo que los gobernadores hayan cerrado para cubrir los ingresos perdidos. Según los cálculos de la mayoría de los analistas, la caída en la recaudación en los primeros cuatro meses del año (entre enero y abril) fue de un 15% en promedio, con provincias coparticipación dependientes cuyas pérdidas de ingresos alcanzó más del 20%. Ahora la recuperación de ese dinero está al alcance de la mano de los gobernadores, pero con una condición: que se apruebe Bases II y el resto del paquete fiscal. Así lo dispuso Milei. Y así lo respetarán los negociadores del oficialismo y los legisladores libertarios al momento de discutir con sus colegas dialoguistas y los que no lo son tanto.

Será una batalla que se recordará por años. Y que marcará la historia política y económica del Gobierno de Javier Milei. En parte, y sin exagerar, quedará en los libros en los que se contará la gestión del libertario. Y como aquellos combates que interesan no solo a los protagonistas y sus seguidores, sino también a independientes fascinados con la realidad del país, todos estarán atentos desde los instantes preliminares del gran cruce que se avecina.

La importancia política que tiene el debate de hoy, es que por primera vez de manera directa, se enfrentan el frente liberal de derecha que encabeza Javier Milei, junto con la centroderecha residual del PRO, junto con parte del radicalismo y provinciales varios. Por el otro, el kirchnerismo, que considera la posibilidad de frenar el avance del proyecto que tiene media sanción en Diputados como la que quizá sea una de sus últimas oportunidades de redención política, con la alternativa de convertirse, nuevamente, en la referencia opositora inevitable y el custodio de las llaves del reino peronista hacia adelante. Pero también sabe el kirchnerismo que, de perder la batalla, podría representar algún tipo de Waterloo dentro del principal frente opositor, derrota de la que le costaría mucho levantarse. A no confundirse.

La posibilidad del kirchnerismo de acompañar el dictamen de Martín Lousteau es sólo un movimiento político estratégico para bombardear la iniciativa de Milei. Apoyar una iniciativa radical, es sólo una cuestión de tiempos y momentos. Se hace porque sirve a los fines más ambiciosos de enviar un misil directo a la línea de flotación de las posibilidades de éxito del gobierno de Milei. Que Bases II sea una realidad, para el kirchnerismo, es una afrenta a la herencia cultural e ideológica de todo lo que representa el frente político fundado por Néstor Kirchner y continuado por Cristina Fernández de Kirchner.

Martín Lousteau garantizó el quórum de la Ley Bases en el Senado.

Para ratificación, sólo un ejemplo: sólo imaginar que una de las perlas del kirchnerismo, la reestatización de Aguas Argentina refundada en la actual AySA pueda volver a ser privada, es un evento imposible de soportar. Y de este tipo, hay por lo menos 200 menciones dentro de Bases II. La moratoria previsional para amas de casa que no completaron o directamente no efectuaron aportes en su vida útil laboral fue lanzada por la propia Cristina Fernández de Kirchner en uno de aquellos megaactos en el Museo del Bicentenario, en septiembre de 2015. Fue presentada como un triunfo de la equidad en una jornada donde se entregaron unos 450 mil certificados de jubilaciones.

La reforma laboral incluida en Bases II apunta contra dos ideas que siempre el kirchnerismo rechazó como la alternativa a crear más empleo: la disminución del costo laboral de indemnizaciones y la apertura a mayores tiempos de períodos de prueba. El proyecto que debatirá el Senado suma también la posibilidad directa de que Milei suprima organismos públicos de manera discrecional y durante un año. Sabe el kirchnerismo que pueden desaparecer, a fuerza de una resolución presidencial, perlas de su gestión como el Inadi y otras reparticiones que fueron creadas o transformadas a imagen y semejanza de la ideología propia.

Para Milei y su frente la aprobación de Bases II es la oportunidad soñada para comenzar a avanzar en parte del país que tiene en mente el presidente, y que Federico Sturzenegger explicó muy bien en un hilo de la cuenta X el domingo pasado. Siente que, aunque devaluada ante el proyecto original que fue retirado de Diputados en el verano, gran parte del contenido de Bases II incluye las herramientas indispensables para implementar en los próximos dos años las reformas necesarias para sacar al país de la crisis terminal que el libertario considera en que cayó Argentina en los últimos 80 años; proceso que él vino a culminar. Las privatizaciones, la reforma del estado, la aplicación de un muy generoso programa de fomento de las inversiones, la reforma laboral, el blanqueo, las moratorias impositivas y previsionales, los cambios impositivos, las modificaciones jubilatorias y el resto del contenido de los dos proyectos en cuestión, significan en la mente del Presidente el primera paso para comenzar su pensada refundación nacional. Al menos por los próximos dos años. Luego de las elecciones legislativas, se enviaría al Congreso el resto de las reformas que quedaron afuera en Bases I. Pero, el primer paso, comenzará a gestarse hoy. O no.