En vivo: en medio de un clima caliente, continúa el debate de la Ley Bases en el Senado

El Senado comenzó el debate por la Ley Bases uno minutos después de las 10, con el apoyo de una buena cantidad de aliados, entre senadores radicales, del PRO y peronistas no kirchneristas. Se espera una larga jornada de debate en la que el oficialismo espera culminar con la aprobación en general, al final de la jornada.

14 - Manifestantes se enfrentan con las fuerzas de seguridad

Manifestantes de izquierda y movimientos sociales, y efectivos de fuerzas federales protagonizan momentos de tensión frente al Congreso, donde se trataba en el Senado el proyecto de la Ley Bases.

Los uniformados, que realizan un doble cordón para rodear el edificio parlamentario, arrojaban algunos gases lacrimógenos contra los manifestantes en la intersección de las avenidas Callao y Rivadavia, donde se produjeron forcejeos.

Del operativo implementado por el Ministerio de Seguridad de la Nación participaban, además de la Policía Federal, efectivos de Gendarmería y Prefectura.

12.40 - Cristina López dijo que Javier Milei es un "enfermo mental"

La senadora de Tierra del Fuego, Cristina López, dijo: "Solamente un enfermo mental manipulado por un grupo de complices caraduras endeudadores seriales mandan al congreso una Ley Bases y un paquete fiscal que todo lo que está escrito es en contra del pueblo trabajador".

12.03 - Martín Lousteau anunció que vota en contra de la Ley Bases

El senador por la Ciudad de Buenos Aires Martín Lousteau (UCR) anunció que votará en contra de la Ley Bases en el Senado. "Hay mucho por corregir y cambiar en esta ley", sentenció.

"Necesitamos un Estado que brinde salud seguridad, justicia infraestructura de calidad. Esto lo aprendieron casi todos los países del mundo", afirmó. Además de diferenciarse del oficialismo también se desmarcó del kirchnerismo: "No somos una maquina de impedir ni hacemos seguidismo bobo".

Además, el senador radical indicó: “En esta ley a las grandes empresas se les da todo, ahora ya y para siempre, pero los jubilados tienen que esperar”.

“Si no van a mejorar a los jubilados y a la educación, si no pueden considerar a las pymes locales en las grandes inversiones, si no pueden terminar las obras pendiente a las que les queda poco, tengan la decencia de no darles plata a los que más tienen”, remarcó en el debate.

11.20 - El oficialismo sacó Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y RTA de las empresas a privatizar

En su rol como miembro informante, Bartolomé Abdala (La Libertad Avanza) leyó una serie de modificaciones que le implementarán al dictamen de mayoría. Allí se destacó la modificación del artículo 7 en el que se habla de privatizaciones, y se eliminó de los anexos a Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina. La sesión comenzó con el quórum de 37 senadores presentes.

El oficialismo no tenía los votos para avanzar con la venta de las empresas del Estado por la resistencia de un grupo de legisladores. En ese sentido, priorizó la aprobación de la ley y decidió retirar estos artículos.

Otro de los cambios que anunció Abdala tiene que ver con la eliminación del capítulo octavo de la ley. Acá estaba la derogación de la moratoria previsional que se aprobó el año pasado en el Congreso.

11.10 - Los funcionarios del Gobierno, presentes en el Senado

Desde el comienzo de la sesión, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, se sentó en uno de los palcos principales del primer piso del recinto del Senado. A su lado, la titular de la Secretaría de Planeamiento Estratégico, María Ibarzábal Murphy.

Ambos, junto con Guillermo Francos, fueron las espadas políticas del Gobierno en el Senado para negociar con la oposición dialoguista los cambios en esta ley. José Rolando y María Ibarzábal Murphy presentes en el Senado.

10.33 - El oficialismo defiende la Ley Bases: "La Argentina la necesita"

En su rol como miembro informante, Bartolomé Abdala (La Libertad Avanza) defendió el mega proyecto de Javier Milei. "Estamos en condiciones de tener una ley que Argentina necesita y la ciudadanía espera", indicó.

El senador libertario sostuvo que esta ley se pensó "con el fin de tener una herramienta para poder consolidar el progreso y crecimiento del pueblo argentino". "Sabíamos que iban a ponernos palos en la rueda, somos millones los argentinos que queremos superar cualquier obstáculo y pasar esto tiempos con la esperanza y confianza del Gobierno", agregó.

También revalidó la discusión en las comisión. Reconoció que "esta ley está gestada en el Ejecutivo, pero con la incorporación de títulos en Diputados y las sugerencias del Senado, podemos decir que es una ley del Congreso". "Somos optimistas que va a ser aprobada", enfatizó. El senado Abdala habló como miembro informante por el oficialismo.

En otro momento de su discurso, habló del apoyo que esperan de la ciudadanía. "No estamos solos, nos esperan millones de argentinos que quieren que esta ley salga adelante". "Transcurrieron seis meses y todavía no se le votaron las herramientas a un gobierno elegido por el pueblo. Es el único gobierno desde el regreso de la democracia al que no se le ha aprobado una ley", sostuvo.

Asimismo aprovechó para pegarle a "la casta": "La vieja política no entiende o no ve que el mayor de los perjudicados es el pueblo argentino, por la falta de previsibilidad". "El esfuerzo que hacemos hoy los argentinos es mayúsculo", indicó. Por otro lado, reconoció que "falta mucho". "Nos falta salir del cepo", sostuvo.

10.15 - El oficialismo alcanzó el quórum en el Senado

Con la presencia de Martín Lousteau (UCR) y Lucila Crexell y una buena cantidad de aliados, La Libertad Avanza alcanzó el quórum en el Senado. Finalmente, ninguno de los dos senadores del bloque Por Santa Cruz, Natalia Gadano y José María Carambia, se sentaron para dar quórum. Tampoco estuvo ninguno de los 33 de Unión por la Patria.

La Libertad Avanza llegó al número de los 37 presentes con los senadores de la UCR, del PRO, de Unidad Federal, de Cambio Federal y del Frente de la Concordia Misionero. De estos también esperan un sólido apoyo para aprobar la Ley Bases, y que vuelva a Diputados con las modificaciones.

10.03 - Empiezan a llegar los primeros senadores

A la espera que se conforme el quórum de 37 senadores para empezar la sesión empiezan a llegar los primeros senadores. Entre ellos están El jefe del bloque PRO, Luis Juez, el de la UCR, Eduardo Vischi. También está presente Maximiliano Abad (UCR).

Noticia en desarrollo...