Ley Bases: en la previa del debate, aseguran que "están los votos para que salga"

Este miércoles 12 de junio desde las 10, la Cámara alta comenzará a sesionar la Ley Bases y el paquete fiscal. Con números muy finos, comienzan a ampliarse los pronóstico. El oficialismo no tiene los votos garantizados para aprobar ambos proyectos, la oposición dialoguista aún no define su postura y el bloque de Unión por la Patria no alcanzaría a sumar aliados para rechazar las dos propuestas.

Con el presidente Javier Milei de viaje rumbo a la Cumbre del G7 en la noche del miércoles y la vicepresidenta Victoria Villarruel a cargo del Ejecutivo, el libertario puntano Bartolomé Abdala presidirá la sesión como presidente provisional del cuerpo legislativo.

El prestigioso periodista Claudio Jacquelin habló con MDZ Radio 105.5 FM y analizó el panorama político que se avecina. "Es una moneda al aire", vaticinó. Pero dejó en claro que "según los números que tengo, están los votos para el tratamiento general. Uno de los tres senadores que estaban en duda (Maximiliano Abad, José Carambia y Natalia Gadano), tengo confirmado por él que va a votar a favor. Hoy martes, están los votos para que salga".

Además, sostuvo que "todo esto son negociaciones que tienen que ver con cuál va a ser el tratamiento en particular, y sobre todo de algunos puntos. Te diría que lo más complejo sigue estando tanto en lo del Rigi como en las facultades delegadas, que ese es uno de los puntos, más Ganancias para los patagónicos que sigue habiendo ahí alguna cuestión respecto de montos. Y por otro lado, lo que aparece como una probabilidad no descartada, es que pongan los 2/3 para tratar sobre tablas las jubilaciones". En ese contexto, la preocupación del oficialismo pasaría a la votación en particular.

Los libertarios y sus aliados también tienen la mira en el dictamen que presentó Martín Lousteau, el cual contiene muchos cambios del proyecto original. El senador nacional contaría con el apoyo del bloque peronista, lo que aumenta aún más la incertidumbre de la votación. Jacquelin argumentó que "el kirchnerismo bajó en Diputados el proyecto respecto de actualización de jubilaciones. Lo que hizo fue bajar su principismo y maximalismo para sacar un proyecto. La información que tengo es que hay negociaciones que van más o menos en el sentido de cierto pragmatismo para avanzar. Ahora, depende mucho de los temas, no están los votos para imponerlo, pero cuando traten en particular creo que se va a complicar un poquito".

El senador Martín Lousteau complica las cosas para el oficialismo.

El periodista analizó la situación política actual previo a la sesión de este miércoles: "Es un proyecto que el Gobierno necesita que salga, que buena parte de la oposición, sobre todo dialoguista, quiere que salga para que el Gobierno deje de ponerlos como la excusa de que no se lo deja gobernar. Esta es un poco la posición que hay. Ahora, también es cierto que en los últimos días el gobierno hizo cosas que complican la situación. El presidente volvió con sus acusaciones al mismo tiempo que había negociaciones y gestiones. Me parece que van a tener que afinar el lápiz. Todo lo que pasó en el Ministerio de Capital Humano también es un motivo de ruido y conflicto. A esto hay que sumarle un punto relevante, que es que algunos senadores agarran el argumento de decir que 'si el presidente dice que él es el topo para destruir el Estado, decime por qué yo le voy a dar facultades extraordinarias para que lo destruya'. Todo parte de ese tipo de cosas, en las que a veces Milei parece no entender la correlación entre los enunciados y los hechos".

"La idea es que la Ley Bases salga. Aquella elección de 'preferible una mala ley a ninguna ley', caló bastante hondo. De cualquier manera, aún imperfecta y aún limitados algunos de los alcances, son muy relevantes para darle un marco jurídico más o menos estable a lo que viene para adelante", concluyó Claudio Jacquelin.

Escuchá la nota completa