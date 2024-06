Javier Milei salió a defender a Sandra Pettovello tras el intento de ingreso a su vivienda

El presidente Javier Milei se refirió a lo ocurrido en las últimas horas con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, a cuya casa intentaron ingresar sujetos desconocidos.

"La Ministra Sandra Pettovello y todo su equipo están dando una batalla contra la corrupción como nunca se había visto en la historia. ¿Se dan cuenta porque todo el tiempo operan a la Ministra? Mientras gestiona termina con los curros. Algunos "críticos" prefieren a los chorros", escribió Milei en su cuenta de X.

Este lunes, un grupo de desconocidos intentó ingresar a la casa de Pettovello, en la zona Oeste de la provincia de Buenos Aires. Según alertaron los vecinos a la policía en la madrugada de este lunes, los sospechosos rompieron una cerca e intentaron entrar al domicilio de la funcionaria.

El mensaje de Milei apoyando a Pettovello

Los sospechosos huyeron cuando los vecinos detectaron movimientos extraños en el domicilio y dieron aviso a las fuerzas de seguridad. Al momento de lo ocurrido, Pettovello no se encontraba en el lugar y fue avisada por la Policía Bonaerense. Los efectivos revisaron el predio y no encontraron que faltaran bienes, aunque no descartaron que la intimidante situación no haya sido un intento de robo.

La funcionaria, que viene siendo eje de polémicas por supuestas irregularidades en su cartera, hizo saber a su entorno que tomó este episodio como un "intento de intimidación", trascendió. A raíz de esto, el Gobierno decidió iniciar una denuncia por intimidación hacia la funcionaria ante la Justicia. La medida también abarcará las amenazas que recibió la subsecretaria de Capital Humano, Leila Gianni, en las últimas horas.

La encargada legal del área habría recibido llamadas amenazantes el domingo por la noche donde la intimidaron y la amenazaron al mencionarle el nombre de sus hijos.