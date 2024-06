Estuvo en la fiesta de Olivos y dio detalles: "Trabajar en Presidencia fue una pesadilla"

La noticia acerca del documental que grabará Fabiola Yáñez sobre su desempeño como primera dama y la polémica Fiesta de Olivos que se hizo en plena pandemia y confinamiento desencadenó una ola de reacciones. Emanuel López, uno de los participantes de aquella cena de cumpleaños y examigo de Yáñez decidió hablar y dar su versión de lo ocurrido. En una entrevista exclusiva con el periodista Nicolás Pizzi para el portal Infobae pidió que la protagonista de la historia "cuente toda la verdad" porque "decir verdades a medias es mentir".

López vive en México. Desde que participó de la fiesta estuvo involucrado en una causa judicial de la que todavía no salió. “Desde ese momento cada uno priorizó y cuidó sus intereses”, recordó y agregó: “Era insostenible todo lo que se vivía ahí adentro en Olivos. El clima ya era muy tenso y con los meses todo fue empeorando. Trabajar en Presidencia para mí fue una pesadilla. Solo Dios sabe lo que yo viví”.

El hombre se ocupaba de la comunicación, protocolo y ceremonial en Casa Rosada. También trabajaba en la seguridad de Fabiola. "Nunca fui asesor de nada ni de nadie. Y a diferencia de lo que se cree... fueron meses muy intensos. De trabajar día y noche. Sin horarios. Casi sin descanso. Cualquier persona de todas áreas de Presidencia, que trabajó conmigo, saben muy bien lo buen compañero y respetuoso que fui con todos", contó.

Sobre su participación en la Fiesta de Olivos explicó: "Yo trabajaba físicamente en la Quinta de Olivos. Era el lugar que me indicaron desde el principio. Prácticamente todos los días tenía que asistir de manera presencial. La invitación la hizo la señora (Yañez). En ese momento yo tenía que preservar mi puesto ya que era mi principal fuente de ingreso. No podía perder mi trabajo. Enterré a mi padre unas semanas antes de ese hecho, el 9 de mayo de 2020. Murió luego de estar doce días en terapia intensiva. Imagínate que en lo personal yo no tenía nada que celebrar ni festejar. Fue muy doloroso, para mí y para toda mi familia".

Desde España, Fabiola Yáñez grabó un documental para contar su versión de la fiesta. Foto: Archivo MDZ.

"Fue un encuentro de un par de horas en el comedor principal donde se hacían todas las reuniones de trabajo. No había música. Si mal no recuerdo, cenamos paella. Se brindó. Cortamos la torta y no mucho más. Estaban los mismos empleados que yo veía a diario en la cocina del chalet presidencial. No hubo un catering especial. La foto la tomó una de las personas que ayudaban con el servicio. No había más invitados. La recuerdo como una noche aburrida. El clima no era de fiesta", agregó.

Sobre el rol de Alberto Fernández, dijo: "Llegó, se sorprendió completamente. Yo creo que ni sabía de la reunión. Abrió la puerta, se sentó, cenó rápido y se fue a descansar. Habrán sido algunos minutos".

Desde aquella noche su vínculo con Fabiola Yáñez se rompió. "Llevábamos una amistad de más de 20 años. La foto de la fiesta de Olivos fue la gota que rebasó el vaso. Desde ese momento cada uno priorizó y cuidó sus intereses. Hace ya varios años que no tengo contacto. El vínculo se rompió. Fueron dos décadas de amistad tiradas a la basura. Yo soy una persona libre. No le debo nada a nadie. Cada uno vive su experiencia y transita su recorrido como puede. Yo soy profesional, honesto, y trabajo desde que era adolescente. No gozo de beneficios. Todo mi camino lo hice solo, sin ayuda de nadie. Hay muchas personas del medio en Argentina que me conocen".