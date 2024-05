Paro general: "El sindicalismo argentino no es representativo de los trabajadores"

Este jueves 9 de mayo inició el segundo paro general impulsado por la CGT y ambas CTA en contra del gobierno de Javier Milei y, sobre todo, en rechazo a la Ley Bases. Se trata de una medida de fuerza a la que adhirieron varios gremios y sindicatos y que, por consiguiente, afectará a diferentes sectores. Entre ellos, a las entidades bancarias, las escuelas, los hospitales y los aeropuertos. Además, se verá alterado el normal funcionamiento del transporte público, de los comercios y las estaciones de servicio.

La CGT había batido un récord al declararle al actual presidente de la Nación el primer paro general a solo 45 días de su asunción. Ahora, la nueva protesta de la central sindical dejará otro hito estadístico y político. Con cinco meses en el cargo, el promedio de un paro cada 75,5 días también resulta insuperable.

La Escuela de Gobierno de la Universidad Austral realizó un informe estadístico de los paros generales que sufrieron los gobiernos argentinos desde la vuelta de la democracia. El estudio analítico divulgó que "de un total de 44 paros nacionales, 28 se concentraron en cuatro presidentes no peronistas (Alfonsín, De la Rúa, Macri y Milei) en apenas 12 años de gobierno; versus 16 paros generales a cinco presidentes de origen peronista, en 28 años de gobierno (Menem -2-, Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner -2-, y Alberto Fernández)".

Por otra parte, también reveló un dato insólito: al único presidente que no le hicieron un paro general fue a Fernández, pese a que en muchas encuestas se la califica como la peor gestión desde 1983. En contrapartida, se compartió que el récord cuantitativo de los 13 paros generales que la CGT de Saúl Ubaldini le hizo a Raúl Alfonsín sigue invicto.

Paro general de la CGT.

Nuevo paro general

El economista Carlos Burgueño mencionó que "el sindicalismo argentino no es representativo de los trabajadores", en diálogo con MDZ Radio 105.5 FM. Y señaló que "si el paro incluye el transporte, obviamente se siente bastante. De un lado te dirán 'mira que contundente cómo la gente está protestando contra Javier Milei', y del otro lado te dicen 'la gente quiere ir a laburar, pero luego no la dejan', con lo cuál, no sirve de nada".

En el marco de la protesta, sostuvo que "la huelga general es un instrumento. Ahora, en la Argentina está tan bastardeado el paro general de la CGT que la verdad no sirve para nada, ni tiene representatividad y le da argumentos al que está del otro lado. Por otra parte, hay cuestiones políticas que son atendibles. Primero, dos paros en cinco meses es mucho. Segundo, no le hicieron un solo paro a Alberto Fernández".

"En cualquier otra circunstancia, creo que ameritaba una protesta como esta. El problema es quién la organiza. Ahí hay una situación que es políticamente contradictoria que pierde validez. Hay sindicalistas que respeto mucho, con los que coincido poco, pero respeto mucho. Todo este sindicalismo argentino desprestigiado, que no han peleado por la pérdida de laburo, no han peleado porque el 40% o más de los trabajadores argentinos son informales, sino que han peleado por cajas sindicales", agregó.

Y argumentó que "el sindicalismo argentino se preocupó más por abrir cajas de negocios paralelas al gremio, que por proteger a los trabajadores de los sindicatos. Si estás enojado con el gobierno y querés otra cosa, no creo que sea la representatividad sindical argentina el camino. Creo que este es uno de los problemas que tiene la Argentina hoy, la oposición no tiene canales de representación sólidos".

Escuchá la nota completa