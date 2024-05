Paro de la CGT: qué dijeron los gobernadores sobre la medida de fuerza

El paro general convocado por la CGT generó distintas reacciones en el abanico político. Los gobernadores provinciales no se quedaron callados y también emitieron su opinión. Los mandatarios que se expresaron hasta ahora son Axel Kicillof, de la provincia de Buenos Aires, y Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad.

Los mensajes de los gobernadores están, naturalmente, en posiciones totalmente opuestas. Por el lado de Macri, dijo que "el esfuerzo de los que laburan no para", mientras que Kicillof indicó, luego de evidenciar números económicos de la corta gestión de Milei, cerró diciendo que "por eso, los trabajadores y trabajadoras van al paro".

"Millones de argentinos laburantes hoy pierden su día de trabajo, el presentismo, las horas extras, las changas. El kioskero que abre y no va a vender, el abuelo que tiene que ir al médico pero no puede salir de su casa, la obra que se frena porque algún albañil no tiene cómo llegar, el comercio que levanta sus persianas y abre igual, a pesar de que sabe que es un día en que le va a ir mal", comenzó su tuit Jorge Macri.

Siguió su mensaje apuntando contra "el otro lado", en donde "algunos pocos que festejan, mientras defienden sus privilegios a costa de que el país sea cada vez más pobre". "La prepotencia del sindicalismo, después de 4 años de silencio que aturde, ya no representa a los que están haciendo un gran esfuerzo y la pelean a pesar de la difícil situación que vivimos", indicó.

Jorge Macri se diferenció del paro.

"Los profetas de la decadencia solo ponen palos en la rueda. No se sale adelante parando, bloqueando, extorsionando. Hay un cambio de época en la Argentina: es la resistencia de todos lo que hoy no paramos porque para nosotros la esperanza de un país mejor está primero. Y eso se logra laburando y con esfuerzo", concluyó.

Contrariamente, Kicillof mostró los números económicos de los primeros meses de la presidencia de Javier Milei, en donde los números de la construcción y los de la industria cayeron entre un 20% y un 40%, y que "el freno de la obra pública ya muestra sus efectos devastadores".

"Las consecuencias de esto son concretas: cada vez más argentinos y argentinas van perdiendo su fuente de trabajo. Según los últimos datos disponibles, entre noviembre 23 y enero 24, 32.500 trabajadores y trabajadoras de la construcción perdieron su empleo asalariado registrado", explicó el gobernador bonarense.

Paro general de la CGT.

Calificó al Gobierno Nacional como "desertor" y lo acusó de hacer políticas "anti argentinas": "Desde la Provincia de Buenos Aires seguiremos haciendo todos los esfuerzos posibles para sostener la producción y defender los puestos de trabajo. Seguiremos defendiendo los derechos de las y los bonaerenses".

"Caen la producción, el empleo y los salarios, se aceleran los despidos y Milei pretende erradicar los derechos laborales. Por eso, los trabajadores y trabajadoras van al paro", cerró Axel Kicillof.