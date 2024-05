El insólito momento que vivió Patricia Bullrich al tratar de pagar el pasaje de colectivo con una SUBE prestada

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, vivió un insólito y cómico momento cuando intentó tomarse un colectivo en apoyo a quienes no pararon este jueves. El video del momento quedó registrado y se viralizó en redes, generando muchos comentarios de los usuarios.

Patricia Bullrich subió a uno de los pocos colectivos de línea que funcionan en el AMBA, más precisamente en la zona de Constitución, y un pasajero le prestó una tarjeta SUBE. Cuando intentó pagar el boleto la tarjeta no tenía saldo, dejando un video cómico.

"No tiene saldo, viejo. Es un caradura, no tiene saldo", bromeó la ministra. El momento fue captado por el periodista Gonzalo López y rápidamente se difundió en las redes, generando muchos comentarios de los usuarios.

"Qué gran país. Si lo querés guionar, no te sale", escribió uno. "Muy bueno el remastered the The Office Argentina", le contestó otro.

Hubo quienes bromearon con el saldo: "Quién le dio mi sube?". Los comentarios no fueron todos en tono humorístico: algunos apuntaron contra la funcionaria. "Cuando los políticos estén obligados a tomar transporte público, atenderse en hospitales públicos y mandar a sus hijos a colegios públicos, recién ahí veremos un cambio. Mientas tanto ellos no tendrán idea de lo que es la vida común".

El insólito momento