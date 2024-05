Patricia Bullrich endureció el tono contra la CGT y envió un fuerte mensaje

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, volvió a criticar el paro general que llevará adelante la CGT para este jueves, que marcará la segunda protesta a nivel nacional desde la asunción de Javier Milei.

La funcionaria encabezó una ronda con periodistas de distintos medios, luego de exponer en el encuentro semanal del Rotary Club de Buenos Aires que se realizó en un hotel del centro porteño.

Cuando fue consultada sobre qué les diría la conducción de la CGT, la titular del cartera de Seguridad no dudó y fue contundente: "Que se dejen de joder y vayan a laburar".

Durante su discurso, la referente del PRO había asegurado que la medida de fuerza era “una expresión de hacer lo mismo de siempre, pero no obtienen los mismo resultados” que frente a otros gobiernos

Por su parte, Bullrich deslizó este miércoles que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires analiza adherir al protocolo antipiquetes que viene aplicando la gestión nacional para ordenar la protesta de mañana.

Reveló que días atrás se contactó con ella su par de la gestión de Axel Kicillof, Javier Alonso: "Me dijo ´tenemos que hablar del protocolo antipiquetes´. Se ve que fue tal el papelón de la camioneta de la policía acompañando la marcha piquetera", expresó.

De todas formas, Bullrich evitó ahondar en más detalles. "Prefiero no hablar más, ya que todavía no tuvimos la reunión (con Alonso)", explicó.

Por otro lado, defendió la postulación del juez federal Ariel Lijo para ocupar una vacante en la Corte Suprema de Justicia y destacó que "ha tenido una excelente experiencia" trabajando con él.

"Tiene gran capacidad para resolver los temas, ser juez de primera instancia no es lo mismo a venir de la academia, todos apoyan la nominación de Lijo entre los jueces de primera instancia", argumentó.

"Las causas que tuvo en su contra fueron cerradas, no fue condenado, no puede haber una sombra permanente. Tener a alguien que conozca el funcionamiento de la Justicia es importante, pese a que hay un sector que no está de acuerdo con su postulación", cerró.