Ley Bases en el Senado: el Gobierno reconoce que habrá cambios y que volverá a Diputados

"Nosotros tenemos un objetivo de máxima y uno de media, apostamos por uno, pero si no está el otro". La definición llega de una alta fuente oficialista en el Senado que trabaja sancionar la Ley de Bases junto con Victoria Villarruel. El oficialismo sabe que la delgada mayoría que tiene para aprobar este megaproyecto no le permite ni marcar los tiempos en la Cámara alta, ni definir los textos que se van a votar. En ese escenario, el Gobierno busca ganar tiempo y piensa en modificaciones a la Ley Bases.

Eso implicará que el proyecto vuelva indeclinablemente a la Cámara de Diputados y se estiren los tiempos. "Nosotros necesitamos aire, hay algunos que no entienden que no podemos decir una fecha y tener la ley aprobada", expresó una fuente libertaria, molesta con la fecha límite del 25 de mayo que se marcó desde la Casa Rosada para aprobar la ley.

En el Senado La Libertad Avanza quiere ganar tiempo. Y que si vuelve a Diputados que sea con acuerdos previos para que se apruebe y ya. "Si tiene que volver, volverá. Pero para nada esto arruina la convocatoria al Pacto de Mayo, solo tardará un poco más de lo esperado, pero no es un fracaso del Gobierno", analizó una fuente cercana a Guillermo Francos.

En esa misma línea se pronunció el martes José Rolandi, vicejefe de Gabinete, en las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales. Por su parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni, indicó que "es tarea del Poder Legislativo" y señaló que "no van a meterse".

El ministro Guillermo Francos durante su presentación en el Senado.

No hay dudas que para la votación en general La Libertad Avanza tendrá la aprobación. En el Senado hay voluntad de que se apruebe la ley. Sin embargo, los números no están para que se aprueben artículos clave como el RIGI, el blanqueo, la eliminación de la moratoria y las facultades delegadas.

El oficialismo, una vez más, tiene dos caminos por elegir: ir a una sesión sin cambios en la media sanción, que se apruebe en general y que en particular sea desguazada, algo similar a lo que ocurrió en febrero en la Cámara de Diputados o que negocie modificaciones, como la correcciones del RIGI, el blanqueo, el régimen de Tierra del Fuego, que el proyecto vuelva a la Cámara de origen.

En este contexto, Diputados puede aprobar con mayoría simple los cambios que el Senado imponga o ratificar su media sanción con una mayoría especial de dos tercios. El peor de los escenarios para el oficialismo, que tiene una mayoría muy flaca en el Congreso, es ir al recinto sin tener los votos asegurados para la votación en particular. Es decir, como está hoy.

En este contexto, queda claro que no habrá dictamen este jueves como estaba previsto en un primer momento. El Senado espera reunir nuevamente al plenario de comisiones este jueves, a pesar de la huelga general convocada por la CGT.

Ley Bases: la posición del kirchnerismo en el Senado

Por su parte, Unión por la Patria apuesta directamente a que se trate esta ley en el recinto y se caiga el proyecto. Si eso ocurre no podrá volver a tratarse hasta el año que viene. La tarea la encabeza un grupo de senadores cercanas a la expresidenta Cristina Kirchner, Oscar Parrilli, Anabel Fernández Sagasti y Juliana Di Tullio.

Sin embargo, dentro del interbloque de 33 senadores hay varios de ellos que están interesados en la ley salga. Muchos de estos responden a los intereses de sus gobiernos provinciales, en línea con el mandato del Senado de representar las provincias argentinas.

En ese escenario, el kirchnerismo busca alianzas para no depender de esos senadores para que la ley se caiga. La apuesta está en la los senadores patagónicos, desencantados no solo por la vuelta del impuesto a las Ganancias que prevé el paquete fiscal, si no por la derogación del artículo uno que estatiza YPF, la eliminación del régimen de Tierra del Fuego, la reforma laboral, entre otras medidas.