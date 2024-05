Ley Bases: el Senado empezó el debate, pero habrá más demoras de lo esperado

La Libertad Avanza dio el primer paso en el Senado para aprobar la Ley de Bases y abrió el debate en las comisiones. Sin embargo, nadie puede asegurar que se pueda dictaminar este jueves. Todavía hay muchas dudas con distintos temas como el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), facultades delegadas y el blanqueo de capitales.

El ministro del Interior, Guillermo Francos; el vicejefe de Gabinete, José Rolandi; la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo de la Presidencia de la Nación, María Ibarzábal Murphy; el secretario de Hacienda del Ministerio de Economía, Carlos Guberman, llegaron al Senado cerca de las 13. La intención que tenían es la de firmar el dictamen el próximo jueves 9 y que el 16 se sancione la ley.

"Fue sólo una expresión de deseo", señaló una diputada dialoguista que se reunió con los funcionarios antes de la reunión de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asunto Constitucionales, en el Salón Azul de la Cámara alta. "Acá hay mucho para trabajar todavía", remarcó.

Entrada la reunión voceros del gobierno empezaron a deslizar la posibilidad de que "si no se aprueba ahora, no pasa nada". "Podemos llegar al Pacto de Mayo y que esto se siga negociando", remarcó un vocero del oficialismo.

La reunión de las comisiones se llevó acabo en el Salón Azul del Senado

La jornada comenzó tensa entre los Unión por la Patria (UP) y La Libertad Avanza. Los opositores pudieron el grito en el cielo cuando denunciaron irregularidades en la planilla de votación del capítulo de tabaco en Diputados y también en la media sanción que recibió el Senado, distinta a lo que se había aprobado en Diputados.

¿Usted cree que somos un nido de ratas?", lo cuestionó el jefe del interbloque UP, José Mayns, al ministro Francos. "No, no creo que ustedes sean eso. Yo me hago cardo de mis palabras", replicó.

Después de este momento de tensión los funcionarios del Gobierno hicieron una defensa a ultranza del proyecto. "El RIGI marca un norte para el gobierno", señaló Rolandi y remarcó que quieren que el sistema impositivo argentino en el largo plazo "se acerque" a este régimen en "no menos de 14 años".

El RIGI está pensando para las inversiones productivas que se hagan en el país entre 200 y 900 millones de dólares. Incluye una serie de beneficios impositivos, cambiaron y aduaneros para las compañías que desembolsen esta suma. Dentro de este régimen incluye una alícuota única del impuesto a las Ganancias del 25%; la actualización de quebrantos por IPC en Ganancias; tratamientos tributarios preferenciales para las utilidades y dividendos; la contabilización del 100% del impuesto a los Débitos y Créditos como pago a cuenta de Ganancias y la posibilidad de pagar el IVA a proveedores y a la AFIP con certificados de créditos fiscales. Guillermo Francos defendió la gestión de Javier Milei

Uno de los que salió al cruce fue Martín Lousteuau (UCR) que calificó este régimen de “hiper generoso”. "Son dos años para generar inversiones en el corto plazo. Una de las preguntas con respecto a muchas de las cuestiones cambiarias es que pareciera que el cepo va a continuar por mucho más tiempo porque si no no habría que poner una ley por 30 años", dijo el senador radical.

Rolandi también habló del capítulo del tabaco que se incluyó en Diputados: "Entendemos que fue votado afirmativamente y es parte de la media sanción. Nosotros proponemos eliminar el impuesto mínimo, objetado en la industria, que genera una carga impositiva y proponemos una tasa del 73% que solucionaría la falta de recaudación y liberaría la cancha para los incumbentes".

Un rato antes habló Francos que se encargó de hacer un férrea defensa de la gestión de Javier Milei. "El presidente se encontró con la peor crisis de toda la historia de la democracia", indicó y señaló que "hubo que tomar medidas de emergencia. Entre ellas, las que se plantearon al Congreso de la Nación, la Ley Bases y el DNU 70".

"De la Ley Bases original se modificaron varios de los temas y se buscaron consensos con los sectores de la cámara que querían trabajar en el texto de la Ley. Se llegó a un despacho que se aprobó por una mayoría significativa", sumó.

Pasada la hora y media de la reunión, los senadores de Unión por la Patria se pararon y se fueron. Los esperaban las centrales obreras para reunirse. Tanto la CGT como las dos CTA los esperaban en las oficinas que tiene el bloque peronista. El principal tema de la agenda fue al reforma laboral, uno de los puntos que el oficialismo negoció con la CGT para no tocar los aportes solidarios y las penas por los bloqueos a empresas.

Para las 19.30 los 13 senadores de la Unión Cívica Radical (UCR) tienen previsto reunirse con los cinco gobernadores del partido centenario. La posición no es clara dentro del partido, aunque sin dudas hay una mayoría que va a votar a favor en la votación en general. El principal adversario del gobierno es Lousteau.