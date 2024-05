Germán Martínez: "Nunca vi en la Argentina un plan económico con tal nivel de crueldad y salvajismo"

Germán Martínez llegó a la conducción del bloque de diputados oficialistas (en su momento Frente de Todos) en medio del último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), un torbellino que terminó de demoler al gobierno de Alberto Fernández. A partir de ahí, se encargó de mantener unido al panperonismo en la Cámara baja y trabaja para que su espacio vuelva al poder. "Tenemos que representar lo que tenemos que representar, no cambiando las ideas", señaló el jefe del bloque Unión por la Patria, en una entrevista exclusiva con MDZ.

Desde su rol no esconde sus críticas al gobierno de Javier Milei: "Nunca vi en la Argentina un plan económico con tal nivel de crueldad y salvajismo", indicó. Frente a este escenario, reconoce que en el electorado "hubo una expectativa de que Milei hiciera algo distinto", pero no titubea en indicar que "son un desastre gestionando" y que "tienen funcionarios horribles".

- ¿Cómo está el bloque?

-Uno tiene que hacer una lectura doble, una del punto de vista cuantitativa y otra cualitativa. Arrancamos con 102 diputados, que se fueron en el primer tramo del debate de la Ley Bases. Con los otros 99 diputados estamos trabajando muy sólidos en cada una de las de las comisiones, expresándose correctamente en el recinto. Y después lo cualitativo, que tiene que ver con la agenda y con la metodología de trabajo. Y en eso, si bien siempre hace falta más, hay que tratar de duplicar el esfuerzo. Arrancamos el mes de marzo con una agenda de tres temas: los haberes jubilatorios, la recuperación del Fondo de Incentivo Docente y el financiamiento de las universidades públicas. Llegamos con esos temas dictaminados. Gran parte tuvo que ver con la persistencia y la claridad ideológica de nuestro bloque, de hacer todas las semanas movimientos para poder lograr los dictámenes y que estos temas puedan ser definitivamente tratados en el recinto de la Cámara de Diputados.

-¿Qué pasó con la coalición de Gobierno del Frente de Todos que en casi ningún ámbito funcionó salvo en el bloque de Diputados?

-Tiene que ver con un deseo de construcción colectiva, de cada uno de los que integran el bloque. En su momento éramos 108, en el año 2022 y 2023, ahí estaban los incentivo para estar juntos, para tratar de remar colectivamente una misma agenda, tener posicionamientos concretos y conjuntos. Cuando todo eso existe, es superior a la posibilidad de dejarse llevar por cualquier ruido, que naturalmente hay cuando vos sos gobierno. Porque yo no niego que somos un bloque que tiene presencia en todas las provincias Argentina, menos en la provincia de Misiones. Tenemos diputados con realidades, extracciones y trayectorias muy distintas.

-¿Qué es lo que más te llama la atención de La Libertad Avanza, esta nueva fuerza política que llegó al poder de Gobierno en la Argentina?

-A mí me sorprenden tres cosas uno, la crueldad del plan económico de Milei. Nunca vi en la Argentina un plan económico con tal nivel de crueldad y salvajismo, que prácticamente llega hasta el extremo de la perversidad, del cinismo, de reírse de aquella persona que está pasando una situación de hambre o de necesidad en Argentina. Alguien que desarrolla un plan económico con semejante crueldad, a mí me llama la atención. Yo pensé que eso nunca iba a existir en la Argentina. Lo segundo, la falta de gestión. Son un desastre gestionando porque además, tienen funcionarios horribles. Este es un medio con una fuerte penetración en el interior de la Argentina y en Mendoza, en cuyo. Sabemos la situación de enorme inestabilidad que está teniendo el transporte de pasajeros en los colectivos del interior de la Argentina todos los días. si vos tenés crueldad y falta de gestión, como la que se vio la impericia para manejar el tema gas, la tercera es ¿por qué alguien desde la política apoya esta crueldad y esta ineficiencia absoluta? Este es el tercer elemento que ya no corre por cuenta de los libertarios.

El jefe del bloque opositor visitó la redacción de MDZ en Buenos Aires.

-¿Y por qué?

-Hay un debate alrededor de cuánto se apoya y cuánto hay que distanciarse de Milei. Se toman posicionamientos políticos de acuerdo a las encuestas. La política exige principios, valores, causas que se busca representar, que vos cada dos, cuatro años llevás a elecciones y que son las que fijan en qué lugar vas a estar parado. Yo no puedo opinar respecto al tema porque la encuesta me dice que respecto a este tema la sociedad está parada en tal lugar. Nosotros, los militantes políticos, estamos acostumbrados a tratar de convencer a los ciudadanos de determinadas ideas.

-¿Está bien, pero esas determinadas ideas ganaron la elección y le dieron la espalda a la propuesta que llevaron a la elección. Por qué pensás que pasó eso?

-Yo no sé si le dieron la espalda al modelo para que nosotros proponíamos. Me parece que hubo una expectativa de que Milei hiciera algo distinto, que genere un resultado más positivo que el que le pudimos nosotros ofrecer a la sociedad. Me parece que seis meses gobierno, el gobierno es un desastre.

-Pero Milei habló de ajuste en la campaña y ganó la elección...

-Eso no es cierto. Yo no creo en la coherencia de Milei. Dijo en distintos momentos de la campaña cosas distintas. De a rato, que iba a vender empresas y después que no la iba a vender; que iba a sacar subsidios, que no lo iba a sacar. Entonces cada uno elegía su propio Milei para votar. Hay una expectativa de que las cosas negativas que estaba diciendo Milei no se hicieran y que sí se hicieran las positivas, por una cuestión sana de expectativa. Claro, eso pasa en todo proceso electoral. Ahora pasaron seis meses y son crueles a la hora de aplicar una política de gobierno y son absolutamente ineficaces la administración de los destinos del Estado argentino.

-¿Y cómo se reconstruye el peronismo como espacio político que aspira a gobernar la Argentina después del sacudón que implicó la victoria de La Libertad Avanza?

Representando lo que tenemos que representar, no cambiando las ideas. Nosotros fuimos a las elecciones hablando de producción, de trabajo, de mejora en los ingresos de trabajadores y jubilados, de educación pública, de salud pública, de obra, de infraestructura, de carácter federal, de agregado de valor a la producción primaria. Todo eso es lo que representamos nosotros, eso no hay que cambiarlo, este es nuestro contrato con la ciudadanía y por eso nos van a juzgar nuestros votantes, no los de Milei.

-¿Qué importancia va a tener la unidad en ese escenario?

-¿Para qué? yo digo unidad sí o sí. ¿Para qué? Para la reconstrucción de las expectativas alrededor de un proyecto que claramente exprese una alternativa a lo que propone Javier Milei. Esto significa un tiempo de mucha coordinación entre los distintos dispositivos, los bloques parlamentarios, los gobernadores de las provincias y los intendentes de los municipios. Las principales referencia de los partidos y de los espacios que conforman Unión por la Patria. Te pongo un ejemplo se está discutiendo, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). A mí no me gusta. Me parece horrible lo que se votó en la Cámara de Diputados. Ahora ¿Argentina necesita inversiones? Sí. Una de las últimas cosas que hicimos el año pasado fue aprobar una ley de beneficios impositivos para la producción de gas natural licuado en la Argentina, con Petronas detrás, con YPF detrás, y no nos pedían los beneficios que les da el RIGI Petronas para poder invertir. Nosotros tenemos que pensar las inversiones con una matriz de desarrollo nacional, donde inclusive las inversión extranjera puedan venir, pero orientada por el desarrollo nacional.

-¿Y esas discusiones se tienen que dar hacia adentro o hacia afuera del peronismo?

-El peronismo siempre funciona con los dos frentes al mismo tiempo. Somos un movimiento político absolutamente pasional. Un día nacimos así y cuando perdamos el día, nos transformemos en una máquina burocrática. Hay debate hasta en el último lugar de la Argentina respecto a las cosas que se están haciendo, las cosas que pudimos hacer más o menos bien, las cosas que hicimos más o menos mal.

"Martín Menem es más parecido a un presidente de bloque que un presidente de la Cámara"

-¿Cómo evaluás la gestión de Martín Menem a cargo de la Cámara de Diputados?

No me gusta cómo está llevando la tarea que le encomendamos. El presidente de la cámara conduce a los 257 diputados y diputadas, no veo que esté gobernando de esa manera la Cámara, ni en los aspectos parlamentarios, ni en los aspectos administrativos, ni en los espacios físicos, ni en el armado de las comisiones. Él es más parecido a un presidente de bloque que un presidente de la Cámara y eso me parece que es un error. Te lo digo porque lo he dicho personalmente y lo he dicho públicamente, inclusive en ámbitos de comisiones. Esto no quita el respeto personal que podamos tener en el diálogo, en la búsqueda alternativa, pero a mí no me gusta como está desarrollando la presidencia de la Cámara.

-Él muestra como un éxito administrativo la reducción de la flota, los cargos jerárquicos y el ajuste presupuestario. ¿Lo ve así?

-Eso no me parece absolutamente insignificante. Eso es hacer la tarea para que alguien en la Casa Rosada te aplaudan en la Cámara de Diputados con nuestro presidente. Lo que te tienen que aplaudir son los diputados.

-¿Cómo ve la discusión salarial?

-Es una una situación horrible en la que estamos nosotros. El último aumento que tuvimos fue en el mes de noviembre. Condiciona muchísimo el movimiento hasta de los propios diputados para cumplir con sus tareas básicas. Yo sé que hay un mito alrededor de los de lo de los ingresos de los legisladores. Creo que nos pusieron en un pésimo lugar, donde al mismo tiempo hay un pedazo de la sociedad que cree que nosotros estamos en una situación mejor. Los trabajadores de nuestro despacho, ganan más que lo diputados.

"El gobierno de Maximiliano Pullaro está apenas aprobado"

-¿Cómo está la situación criminal en Rosario?

-Sigue muy complicado. Más allá de que hay un elemento que sí se está dando en el último tiempo, que es una disminución de las balaceras que eran de tanta frecuencia. Se armó una unidad fiscal de investigación de balaceras en su momento y se redujo la cantidad de homicidios dolosos en la ciudad de Rosario. Esto tiene que ver con un que con un proceso de endurecimiento básicamente del sistema penitenciario provincial, que es donde están alojados gran parte de los jefes de determinadas bandas, que desde ahí articulaban accionar el delito. Eso yo creo que es una salida transitoria, porque uno no puede tener una situación de esa característica en el tiempo, pero se percibe como una baja en la cantidad de homicidios y una baja en la cantidad balacera, lo que no es poco. Pero el problema no está resuelto, tuvimos 11 personas que se escaparon de una comisaría hace diez días. Tenemos siete policías que en allanamientos robaban plata de las personas a las que arrestaban. Tenemos una situación muy complicada en las Fuerzas de Seguridad provincial, a mi criterio. Además de todo eso, tenemos un déficit de gestión en la adquisición de equipamiento.

-¿Y cómo evalúa la gestión del gobernador Maximilano Pullaro?

-Apenas aprobado un gobierno, en algún momento se pasó de rosca. La famosa foto a lo Bukele (presidente de El Salvador) en Santa Fe tuvo una reacción inmediata. Desde el punto de vista de la violencia, generó un incremento sin precedentes en Rosario. Después volvió a acomodar el cuerpo. Realmente desde el punto de vista educativo, ha tenido severos problemas para cerrar la paritaria docente del punto de vista de la salud Hasta hace poco estaba sin prestaciones en la obra social de los trabajadores estatales. Tenemos paradas 189 obras con financiamiento nacional y nadie se fija demasiado en Santa Fe, le sacaron del Fondo Incentivo Docente y no se quejó. Le sacaron los fondos para el transporte y no se quejó. A mí me parece que cuando uno gobierna una provincia tan linda como la la provincia de Santa Fe, uno tiene que defenderla.