El padre Paco hará huelga de hambre y quiere evitar que el Papa venga a la Argentina

La decisión está tomada. Si para el próximo martes no se comienza a repartir los 5 millones de kilos de alimentos que el Ministerio de Capital Humano tiene acopiados en los galpones de Villa Martelli y Tucumán, un grupo de curas párrocos iniciarán una huelga de hambre. Se trata de los presbíteros Rodolfo Viano y Francisco "Paco" Olveira, y el hermano Nicolás de la orden franciscana que en redes sociales anunciaron que llevarán adelante la protesta "con una celebración ecuménica" de la que podrán participar "todos los cultos".

"No es una amenaza", le manifestó Olveira a MDZ, al ser consultado sobre la decisión de reclamarle al Gobierno que entreguen la mercadería a los comedores. De este modo confirmó que la iniciativa "sigue en pie" y detalló: "Es un acto, en todo caso, de solidaridad con los que no comen, porque no se reparten los alimentos". Y aclaró: "Lo que hizo la Justicia es aceptar el amparo del Gobierno, pero no es una medida suspensiva, así que igualmente tienen que repartir los alimentos".

Olveira es el párroco que el año pasado, luego del triunfo de Javier Milei en el ballotage, comentó en redes sociales: "Cómo ganó la opción que dice que ‘dónde hay una necesidad NO hay un derecho’, quiero pedirles a los votantes de Milei ‘coherencia’ y por tanto que no se acerquen desde mañana al comedor ni a ningún otro servicio que damos desde la Fundación Isla Maciel. Tampoco nos pidan nada. ’No con la mía’ como dice la vicepresidenta electa Villarruel, pero no por eso del ojo por ojo y diente por diente sino porque simplemente no va a haber recursos para todes”.

"Yo dije que fueran coherentes los que votaron a Milei porque no iba a haber alimentos para todos. Me quedé corto. Ahora no hay para ninguno", le dijo a MDZ. "Y por otro lado, la segunda parte del tuit decía que igualmente nosotros a nadie interrogábamos y que a nadie le íbamos a preguntar a quién votó. Así que siempre recibimos a todo el mundo. Hoy no encuentro a nadie que haya votado a Milei. Y sí, seguro que hay gente que votó a Milei, que era de clase media y que pasó a ser pobre o que era pobre y pasó a ser indigente. Y clarísimamente necesitan asistencia", agregó.

Ningún factor político determina para Olveira que alguien pueda requerir ayuda en los lugares donde él asiste, sin embargo tiene bronca y lo demuestra. "Como le dije antes, siempre hemos recibido a todos", insistió y contó las carencias que ve a diario, como que tiene siete sillas de ruedas repartidas porque actualmente PAMI no las entrega. Cuando presta una le dice a la gente que lo que está pasando "es consecuencia de Milei" y que es importante saber "de dónde vienen las cosas".

En cuanto a la pobreza describió: "La situación de los sectores más vulnerables es muy clarita: se come salteado, se cocina con leña, si se encuentra, porque no hay para cargar la garrafa". En este sentido recordó que el próximo lunes "habrá un nuevo aumento" y que "no hay ningún tipo de asistencia del Estado para los sectores populares". "Es muy, muy díficil", insistió.

Para Olveira la situación del país es inédita en sus 37 años de vida. "El deterioro social en estos cinco meses no lo he visto con esa rapidez. Nunca en la Argentina", señaló. Por otra parte habló del desempleo como otra profunda problemática que se agravó en el último tiempo.

Olveira le reclama al Gobierno que entregue alimentos. Foto: Facebook Paco Olveira

El vínculo con el Papa, las denuncias a piqueteros y la crisis de los comedores

-El Papa señaló que podría visitar Argentina por primera vez a fin de año o el año próximo ¿Qué opina? ¿Es conveniente?

-El Papa expresó que podría visitar Argentina y, bueno, yo quiero que no venga. Sí, creo que sería una utilización por parte de este desequilibrado que tenemos de presidente, que no es imputable. Y voy a hacer todo lo posible para que no venga a la Argentina en estas circunstancias.

-¿Qué cree acerca de la investigación por extorsión a movimientos sociales?

-Primero, es una demonización. Segundo, es una excusa para no haber comprado un kilo de alimento y, además, para no repartir los que compró el gobierno anterior. Si hay organizaciones que hacían eso, bueno, que caiga el peso de la ley, pero que no pongan y engloben a todos debajo de un mismo paraguas y que, sobre todo, no lo utilicen como excusa.

-¿Qué opina sobre la denuncia por existencia de comedores fantasma?

-Hay que saber y tener bien claro que esa denuncia está hecha sobre prescripciones de personas que querían tener asistencia del Estado para sus comedores. Así que es una falacia total y absoluta. Y, además, si existen comedores fantasmas, listo, muy bien, pero el de Margarita Barrientos, que además no debe ser ni zurda, ni kirchnerista, ni nada de eso, tampoco recibe alimentos. El nuestro de la Fundación Isla Maciel, que nos han aplaudido en las dos revisiones que nos hicieron auditorías para ver si estaba todo bien o no, nos dijeron 'che, qué bueno que está todo' y tampoco hemos recibido ni un kilo de alimentos

-¿Cómo planean llevar adelante esta huelga de hambre? ¿Por cuánto tiempo? ¿En qué condiciones?

-Y, bueno. Dios proveerá, veremos cómo van las cosas. Por lo pronto la comenzaremos el lunes o martes, porque el lunes nos dimos cuenta ahora que es la movilización por Ni Una Menos y cada cosa a su tiempo. ¿Por cuánto tiempo? Vuelvo a decir lo mismo, veremos. ¿Y en qué condiciones? Pondremos una carpita y pondremos un, si nos permiten, un baño químico y un techito. No es la primera vez, espero sí que sea la última.