Alimentos: piqueteros protestan frente a los depósitos de Capital Humano

Diferentes organizaciones sociales se concentraron este miércoles en la puerta de los galpones del Ministerio de Capital Humano, en la localidad bonaerense de Villa Martelli, donde el Gobierno guarda cinco toneladas de alimentos. Como icono de la manifestación participan cocineras de comedores y ollas populares.

"La decisión ministerial de no entregar alimentos, se da en un contexto de profundización de los índices de pobreza e indigencia, al tiempo que cientos de miles de personas pierden sus puestos de trabajo producto de los despidos masivos y el cierre de fábricas. El ajuste finalmente, no recae sobre la casta, sino sobre los sectores más empobrecidos del país. La situación que vivimos en las barriadas, villas y asentamientos es realmente catastrófica: 7 de cada 10 niños son pobres, la pobreza superó el 55% y la indigencia se duplicó alcanzando al 18% del país", dijeron desde el Frente de Organizaciones en Lucha.

"Se destruyen los puestos de trabajo, se cierran las fábricas, se congela el salario. Y mientras que unos pocos continúan acrecentando sus fortunas, millones caen en el hambre y las consecuencias del desempleo", agregaron a la vez que hicieron una fuerte crítica a Javier Milei y los medios.

"Lo único que ha traído Milei a estas tierras es la multiplicación del hambre y la pobreza. Mientras tanto, los grandes empresarios y especuladores siguen siendo favorecidos con leyes y subsidios estatales. Nuestras organizaciones, al igual que lo hicimos en la pandemia, estaremos en la primera fila defendiendo los derechos de los sectores populares y oponiéndonos al saqueo en curso", afirmaron.

"Efectivamente existen. Tienen diferentes fechas de vencimiento, no están por vencerse. En todo caso, los que tienen fecha más próxima a vencerse se van a distribuir. Son alimentos adquiridos por la administración anterior y están allí porque evidentemente, por las auditorías que hizo la ministra, un buen porcentaje de los comedores eran truchos, no existían o no tenían la cantidad de gente que decían tener", explicó Adorni en conferencia de prensa.