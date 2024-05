Una mañana distinta en la Rosada, con Guillermo Francos de anfitrión de un café informal

Alrededor de las 8.20 comenzaron a llegar algunos ministros a la Casa Rosada tras la bomba que explotó el final del lunes, que dio por confirmada la salida de Nicolás Posse como jefe de Gabinete y, en su reemplazo, se anunció a Guillermo Francos, quien ahora también tendrá bajo su ala Interior transformado en una secretaria. El nuevo jefe de Gabinete liderará un "café informal" y dará una conferencia de prensa a las 10.30 en el Salón Héroes de Malvinas. El vocero Manuel Adorni no dará su conferencia de prensa habitual.

Tras días de tensión, Javier Milei aceptó la renuncia de Posse, con quien se conoce hace tiempo pero que la gestión pública logró que su vinculo se desgaste. En ese sentido, ayer por la noche -y de manera desordenada-, Jefatura de Gabinete y la Oficina del Presidente confirmaron algo que venía oliéndose hace tiempo: "Nicolás Posse presentó su renuncia (...) Guillermo Francos asumirá el cargo de Jefe de Gabinete de Ministros con el objetivo de brindar mayor volumen político", dijeron en el comunicado.

Es así como esta mañana, y con la confirmación de que no habrá reunión de Gabinete, algunos de los funcionarios que se encuentran en el país -y no de viaje con Milei- ingresaron por el Salón de los Bustos y se dirigieron al Salón Eva Perón.

Allí se hará un café informal, liderado por Francos y con la presencia de con la canciller Diana Mondino; el secretario de Finanzas, Pablo Quirno; el ministro de Defensa, Luis Petri; de Seguridad, Patricia Bullrich; Sandra Pettovello, Capital Humano; Mario Russo, Salud; Javier Herrera Bravo, secretario Legal y Técnica; Santiago Bausili, presidente del Banco Central de la República Argentina; Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia y José Rolandi, número dos de la Jefatura Gabinete.

Posse y una situación que no daba para más.

También ingresó Posse, quien se encuentra en Casa Rosada para la transición y, tal como dijo el comunicado de Jefatura de Gabinete, para seguir "acompañando, como desde el primer día, las ideas de la libertad, la defensa de la vida y la propiedad y el proyecto de una Argentina libre impulsado por el presidente Milei". "Lo hará desde un nuevo rol, que será dado a conocer en los próximos días", aclararon.

A pesar de ello, tanto Francos, Posse y Lisandro Catalán (el nuevo secretario de Interior) ingresaron a las oficinas de Interior en Casa Rosada, por lo que aún no están con los demás funcionarios.

Por su parte, Francos confirmó esta mañana en diálogo con Radio Rivadavia que "el presidente me eligió a mí porque con la política argentina se le hace complicado, no la entiende” y desde hoy estará en funciones, porque aunque no haya jurado ya puede desenvolverse en sus nuevas funciones.