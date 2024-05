Guillermo Francos: "Mi nuevo rol no está supeditado a la aprobación de la Ley Bases"

Guillermo Francos dio una conferencia de prensa este martes en Casa Rosada y habló desde su nuevo rol. En su primer discurso estuvo acompañado por Manuel Adorni, vocero Presidencial, Javier Lanari, Subsecretario de Prensa de la Presidencia, Daniel Scioli, secretario de Turismo, y Santiago Caputo, asesor Presidencial.

"Mi nuevo rol no está supeditado a la aprobación de la Ley Bases. Nicolás Posse es una persona valiosa y sigue perteneciendo a este espacio desde el lugar que le toque, sea público o privado", manifestó Guillermo Francos. “Igualmente esperamos que la Ley Bases se apruebe en el Senado”, agregó.

Siguiendo con su discurso y respondiendo algunas preguntas, expresó: "Lo que hemos aprendido en estos seis meses que tenemos que aligerar y, quizá por las formas que asumimos, sin andamiaje ni historia, se concentraron demasiadas tareas en la jefatura de gabinete y hay que distribuirlas".

Luego Francos aprovechó para elogiar a Milei: “Quiero agradecer al presidente Javier Milei por esta nueva responsabilidad que me ha dado y espero estar a la altura de lo demandan las circunstancias y el país, dándole empuje a la gestión en combinación con la situación política”.

Al ser consultado sobre si van a haber más funcionarios echados, dijo: “No me gusta la palabra echar. Hay etapas que se cumplen. Puede haber cambios en las gestiones, no les puedo decir ahora cuáles. Posse ha presentado la renuncia junto con el secretario de la AFI. No hay ninguna cuestión pendiente por ahora”.

Por último le dedicó unas palabras a Posse: “Es una persona valiosa y puede cumplir otras funciones para el Gobierno en el área que encontremos en los próximos días. Él sigue perteneciendo al espacio y apoyando al Presidente desde el lugar que le toque".