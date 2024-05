Francos: "Milei me eligió porque con la política argentina se le hace complicado"

"Yo creo que mi nombramiento se debe a que estamos con varios objetivos que tenemos pendientes y, al mismo tiempo, hay que coordinar los momentos que vive políticamente el país con las acciones de Gobierno, entonces el Presidente juzgó que era apropiado en función de la renuncia presentada por Nicolás Posse hacer un cambio en ese sentido", dijo esta mañana el nuevo jefe de Gabinete, Guillermo Francos, luego de que se anunciara el desplazamiento de Posse anoche.

"Creo que para aquellos que dicen que el Presidente no se da cuenta, yo digo el Presidente me elige a mí porque se da cuenta que con la política argentina se le hace complicado porque no la entiende, porque tiene diferencias, por equis motivos y, la verdad, que tengo una posibilidad mayor de dialogar y de ahí viene mi propuesta. Ya venía esa propuesta del Ministerio del Interior, pero ahora hay que coordinar esto con los equipos de Gobierno", agregó.

Por otra parte, confirmó la incorporación de Federico Sturzenegger como nuevo ministro. "Él tuvo mucho que ver en la conformación del DNU 70/2023 y la Ley Bases original y está trabajando permanentemente en ver cómo simplificar el Estado argentino. Yo también lo conozco a Federico hace mucho tiempo y considero que será una incorporación importante al Gabinete".

"La realidad es que el Presidente tiene una visión de la política, la cuestiona, quisiera que cambie, pero también es cierto que tiene la sagacidad de ver que no se puede conversar con la política sin alguien que no tenga la capacidad de dialogar y ese es el rol que él me ha asignado", explicó Francos y aclaró: "No hay por qué coincidir en todos los temas. Mi función es dar mi visión, plantear mi visión y escuchar la visión del Presidente y, por supuesto, el que manda es el Presidente como en cualquier sistema republicano y democrático como es el argentino".

Sobre lo que considera que pasó con Posse, respondió: "Yo creo que poner en marcha un gobierno desde la posición inicial en la que estamos genera, sin dudas, un desgaste. Con el Presidente han tenido seguramente diferencias que llevaron a esta posición. No es un tema nuevo que se hablara de la renuncia de Nicolás Posse y en un momento pareció que la situación era insostenible y redactó su renuncia y me parece que a esa altura de la situación era lo más aconsejable para terminar con todas las especulaciones y comenzar una etapa nueva".

"Cuando cambia un titular de las carteras de Gobierno es obvio que se reven las funciones de los distintos integrantes. Yo no puedo hacer hoy una evaluación precisa de cada uno de los cargos. Algunos seguramente continuarán y otros cambiarán", anticipó aunque aclaró que no se puede dar una respuesta de eso hoy y que se debe analizar "la gestión, la eficiencia" y "el momento". Sin embargo, subrayó: "Todas las decisiones que tomemos van a ser consensuadas con el Presidente de la Nación".