Cómo funcionan las agrupaciones que siguen a Javier Milei en Mendoza

Sostienen ideas parecidas, aunque no iguales. Usan emoticones de león en sus redes sociales, sin embargo, no todas las agrupaciones políticas mendocinas que apoyan a Javier Milei tienen el mismo nivel de actividad y militancia. Y aunque el "mileiómetro" no existe, sin duda, hay algunas que tienen mayor compromiso que otras. Arman charlas con referentes cercanos al presidente, debaten ideas, apoyan al Gobierno nacional en sus ideas y, en algunos casos, ocupan cargos públicos.

La agrupación más activa es Batalla Cultural. Fue conformada antes de las elecciones que coronaron a Milei como presidente. No es un sello. Al contrario, sus miembros están dispuestos a dar la disputa en el orden de las ideas. "Nos agrupamos pensando que teníamos que dar la batalla vinculada a la cultura, donde la izquierda lleva la delantera. Es decir, cuestionar eso que se conoce como lo políticamente correcto. Somos todos de derecha y armamos una agrupación el año pasado que sirvió como sustento de la campaña electoral de Milei en la provincia", cuenta a MDZ Luis Giachino, uno de sus principales referentes.

El grupo tiene 18 miembros que se han ido sumando a lo largo del tiempo como Sergio Farías, Maximiliano Palacios, Fernando Galindo, Lucas González, Martín Vargas y Santiago Baër, entre otros. En la campaña hubo "tres hitos", como los llama Giachino, que fueron fundamentales para el triunfo del presidente en la provincia que fue arrasador. Uno es el león: sí, el muñeco que dio dos vueltas al territorio mendocino y que fue el protagonista de miles de selfies.

Otro, la "encuesta de las bocinas" en el nudo vial de Vicente Zapata y Costanera, que sirvió para que quienes conducían y apoyaban a Milei hicieran bocinazos. "Eso nos dio un termómetro de que íbamos muy bien", agrega Giachino. Por último, una idea que exportaron al país: "Limpiar luego de cada actividad para mostrar la diferencia con los partidos tradicionales. La actividad se termina cuando cada militante limpia el espacio utilizado para un acto o lo que fuera". La actual diputada nacional Mercedes Llano acompañó toda la campaña.

Sin embargo, con el triunfo de Milei no terminó la tarea, sino que casi que empezó. En ese entonces se sumó Martín Vargas que tiene un canal de YouTube y es entonces que empezar a transmitir ideas, pensamientos, todos por esa vía. Siempre con la lógica que comparten con uno de los referentes y amigos del presidente - el abogado y escritor de ultraderecha Nicolás Márquez que viene este jueves a la provincia a un acto en el Selectro con la invitación de la agrupación- y Agustín Laje. "El arte de la política no es unir a los iguales, eso lo hacen las sectas, es unir a los parecidos", sostienen desde Batalla Cultural, como práctica política.

El león haciendo campaña Foto: Santi Tagua

En el debate, los integrantes de Batalla Cultural son liberales no progresistas y patriotas. Esta aseveración implica que creen en las ideas de la libertad pero son conservadores en muchos temas, y no consideran el progreso ilimitado como algo positivo. Los patriotas -un pensamiento que comparte la vicepresidencia Victoria Villarruel- tienen ideas de amor a la Patria por sobre el Estado.

Por no ser progresistas y levantar banderas como "la vida" se oponen al derecho al aborto legal que rige en Argentina y también cuestionan temáticas vinculadas a las políticas de género y LGTB (lesbianas, gay, trans y bisexuales). "Nosotros consideramos que tenemos que ser iguales sólo ante la ley, el resto son privilegios", sostiene Giachino. Tampoco creen en el cambio climático como producto de la acción de la humanidad. Todas estos postulados los debaten en charlas, YouTube, encuentros.

En este universo de agrupaciones también están Guardianes del León. En Mendoza tienen referentes en departamentos como Malargüe y San Rafael. Un referente del grupo tiene cargo público desde hace unos días, como contó MDZ. Se trata del contador sanrafaelino Alejandro Omar Zapata quien es el nuevo coordinador administrativo contable del PAMI Mendoza, de acuerdo a la resolución que se publicó del 16 de mayo pasado. Es un dirigente de familia peronista, excandidato a concejal por el Frente Renovador -el partido del excandidato a presidente Sergio Massa- que fue dentro del PJ en las elecciones sanrafaelinas, pero luego se pasó a militar con Milei y ahora responde directamente a la diputada nacional Lourdes Arrieta (La libertad Avanza).

Es que esa agrupación desde hace un tiempo está muy cerca de Arrieta quien celebró este lunes 27 haberse quedado con el sello del partido La Libertad Avanza en Mendoza. Esta situación se dio luego de disputarlo en la Justicia con un abogado que también lo pretendía pero el fallo fue a favor de Arrieta porque tiene el aval de la secretaria general de la presidencia Karina Milei y además, del dueño del sello en La Rioja, de donde surgió el partido: el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Arrieta y los Guardianes del León están trabajando codo a codo y se estima que también podrían ser parte de la estructura del PAMI en San Rafael. El organismo nacional quedó, por la venia de la hermana del presidente y de Menem, bajo la órbita de la diputada nacional que entró en tercer término al Congreso luego del triunfo en la provincia. Por eso ella nombra y reemplaza funcionarios en al provincia. Los guardianes del león Facebook Guardianes del León

La legisladora es evangélica y de esa religión hay algunos grupos que siguen a Milei como "Pensar la Patria". Además, existen otros grupos con otros perfiles como ITES y Líderes Liberales. Se unen generalmente para organizar actividades.

Por otro lado, hay otras agrupaciones que están ligadas a otros partidos políticos pero que siguen los postulados del presidente. Una de ellas es Republicanos, que lidera el dirigente Sergio Miranda es otro espacio que siguen "las ideas de Milei, independientemente de las personas". Como ese grupo, está el Peronismo Menemista.