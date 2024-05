Comedores fantasma: Victoria Tolosa Paz desmintió a Sandra Pettovello pero también fue al cruce con Eduardo Belliboni

La exministra de Desarrollo Social y diputada nacional de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, cuestionó las cifras del Gobierno nacional sobre los comedores registrados que no existían. Además, señaló que el Gobierno "tira una cortina de humo" sobre el tema, pero no esquivó el cruce contra Eduardo Belliboni y contó que el dirigente del Polo Obrero no quiso ser auditado.

En declaraciones radiales comentó: "Dijeron que el 50 % de los comedores eran truchos y no es así". "En 2020 Daniel Arroyo armó el Registro Nacional de Comedores Comunitarios donde estaban anotados los comedores y ollas populares, que había durante la pandemia", relató.

"Luego iban a ser elegidos para obtener, o no, una posible política alimentaria que podía ser como refuerzo de comedores, o pertenecer al servicio alimentario escolar. Había distintos requisitos", contó la exfuncionaria.

En la misma línea sostuvo que su gestión dejó "insumos para emergencias, con alimentos, colchones, frazadas y repelentes" en tres depósitos y, además, "alimentos secos" destinados a los comedores "como política alimentaria a lo largo y ancho del país".

La ministra Pettovello señaló que el 50% de los comedores comunitarios no existen.

Sobre la gestión de Sandra Pettovello dijo: "Lo que sucede con el Ministerio de Capital Humano es algo que no pasó nunca en la política social en 40 años de democracia". Y que, a pesar de que existieron gobiernos de distintos partidos, "ninguno se atrevió a suspender la política alimentaria con esta magnitud".

"Son un combo destructivo. La economía está dañada, hay inflación, pobreza e indigencia que, si bien ya existía el año pasado, se agravó. No se le puede suspender la asistencia social a los sectores vulnerables", añadió la actual diputada nacional.

Sus críticas a la gestión nacional, no le impidieron desmarcarse del dirigente del Polo Obrero, Eduardo "Chiquito" Belliboni. La exfuncionaria contó que se negaba "a someter a una auditoria a todo el padrón de los comedores" y se logró bajar 100.000 planes "porque recibían alimentos y no correspondía".