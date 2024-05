En medio del conflicto salarial, los Judiciales coincidieron con Valerio y exigen la "reestructuración" del Poder Judicial

El sector de Judiciales vienen desde hace casi 3 meses con reclamos de mejoras salariales reales que acorten la brecha entre lo que cobran los supremos, los empleados y los funcionarios. El pasado jueves, la Suprema Corte y los jefes de los fiscales y de los defensores públicos se reunieron con el titular del gremio de los empleados judiciales, Ricardo Babillón. Tras dos horas de conversaciones, la Corte dejó sin efecto la acordada 19.000 de 2005 que la excluía de cualquier negociación paritaria entre el gremio y el Gobierno. Esto es una gran noticia para los Judiciales ya que ellos fueron a buscar ese resultado puntual.

Sin embargo, pese a este principio de acercamiento, el gremio ratificó que continuará con el paro judicial que estaba previsto que se extienda hasta el viernes 31 de mayo. De todas formas, Babillón advirtió que la medida de fuerza seguirá vigente "salvo que aparezca una posibilidad de acuerdo en lo que hace la parte salarial", en diálogo con MDZ Radio 105.5 FM.

Durante la conversación, el titular del gremio destacó que "el resultado para los judiciales es realmente muy positivo porque logramos el compromiso de que quedaba derogada la acordada 19.000. Si bien esto no modifica la realidad actual, esto implica que a partir de ahora cada vez que discutamos condiciones laborales y salarios, la Corte va a tomar un rol activo en esta discusión".

"La Corte paritaba, pero cuando empezábamos a hablar de cuestiones salariales, la Corte decía que no podía opinar debido a la acordada 19.000. Es decir que, a través de esta acordada, no tomaba el rol de patronal. Nosotros solamente reconocemos una patronal que es la Suprema Corte y, por lo tanto, no se inmiscuía en la discusión salarial", agregó.

Sin embargo, Babillón sostuvo que "esto no alcanzó para levantar el paro fundamentalmente porque nosotros no podemos irnos de esta etapa de la lucha con un judicial que cobra por debajo de la línea de indigencia. Entonces, estamos solicitando justamente, en su rol de patronal y de cabeza de poder, que la Suprema Corte se cruce a casa de Gobierno y exija ampliación de partidas presupuestarias para destrabar esto. Ayer hablamos con todos los ministros, no vamos a personalizar la charla, y le solicitamos esto a la Corte y dijo que iba a intentar, pero no nos garantizó ni que lo haga ni que lo logre".

El juez José Valerio.

José Valerio, juez de la Suprema Corte, advirtió que el problema no es solamente se trata de un tema salarial, sino que hay que revisar un montón de aspectos vinculados al funcionamiento de la justicia y cómo se administra internamente el Poder Judicial. En esa línea, el titular del gremio manifestó que "es algo que nosotros ya veníamos planteando cuando hablábamos de que no se trataba de discutir en la mesa paritaria uno o dos puntos, lo que entendemos es que hay que discutir una reestructuración de todo el Poder Judicial.

"Es decir, hacia dónde va el Poder Judicial, hacia qué servicio de justicia y obviamente esto tiene que ir de la mano de las funciones que cumplen los empleados del poder. Esto esto es fundamental, por eso nosotros hablamos de una nueva carrera judicial y de sentarnos a trabajar de verdad. En esta paritaria nosotros tomamos la decisión de cambiar la lógica de decir hacia dónde apunta el Poder Judicial, abrir una reestructuración de eso y esto tiene que venir aparejado de una recuperación salarial paulatina y hacia el futuro", sumó.

Además, el juez Valerio insistió en que hay que revisar cómo funcionan los juzgados, cuántos empleados tienen (dando a entender un exceso de los mismos), entre otras cosas. Ricardo Babillón indicó que "no conozco ningún fuero donde sobre gente. Te diría que estamos con falta de personal y con falta de recursos. De hecho, fue publico un informe de la Procuración que necesitaba un 50% más de personal para las oficinas fiscales, sino la tenían que cerrar. Me parece que Valerio se dirigió más no hacia el tema de los empleados sino a, por lo que interpreté, la designación de magistrados y tal vez algunos funcionarios. Él entiende que en algunos fueros hay demás, creo que específicamente habló del fuero civil ya que él entendía que había más magistrados de los que se necesitaba".

Y aclaró qué es lo que cambió a raíz de la negociación paritaria y cómo será el funcionamiento a partir de ahora: "Cuando el Poder Judicial hace el presupuesto para todo el año, está incluido el salario de los judiciales. Claramente el gobierno es el que le pasa este punto del salario, entonces lo que va a suceder ahora es que el Poder Judicial va a hacer su presupuesto, su cálculo de pauta presupuestaria para salarios y después va a poder avanzar en la ejecución. Esto es importante, no es el gobierno el que proyecta, va a ser el Poder Judicial el que va a poder calcular esa masa salarial y después ver de qué manera se aplica en el gasto esta masa salarial".

Escuchá la nota completa