Financiamiento universitario: el kirchnerismo consiguió el dictamen y quiere llevar el tema al recinto

Las comisiones de Educación y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados firmaron cuatro dictámenes sobre el financiamiento a las universidades nacionales. El bloque Unión por la Patria hizo valer su mayoría y consiguió 34 firmas.

La convocatoria a estas comisiones se definió el martes pasado tras el emplazamiento que se hizo en recinto. Esto fue aprobado con una contundente mayoría opositora que aglutinó al radicalismo, al kirchnerismo y al bloque de Miguel Pichetto.

A la hora de analizar la letra chica de los dictámenes con este proyecto hay diferencias entre el peronismo y la UCR, la Coalición Cívica y Hacemos Coalición Federal. Al igual que ocurre con movilidad jubilatoria, se pueden resolver.

Este último dictamen, que tiene 26 firmas, señala que se debe "actualizar desde el 1 enero de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024, de forma bimestral, el monto de los gastos de funcionamiento de las Universidades Nacionales", según la variación de la inflación. Así también indican que debe aumentarse por inflación los montos que el año pasado fueron destinados.

"Estamos poniendo una curita sobre un problema que es muy severo, que es cómo vamos a sostener el imaginario existente en la Argentina de que una persona, con su esfuerzo, capacitándose, puede tener un futuro", señaló el Fabio Quetglas (UCR).

El peronismo podría aceptar modificaciones y votar con el bloque de Miguel Pichetto.

"El motivo evidente por el que llegamos hasta acá es el congelamiento de facto de algunas partidas destinadas a la educación superior, pero el motivo profundo es que carecemos de presupuesto, y como no tenemos presupuesto la discrecionalidad del Ejecutivo es absoluta", agregó el dirigente bonaerense. "No tiene sentido que exista un Parlamento si nosotros no podemos ejercer el control sobre el presupuesto".

Unión por la Patria coincide en este punto, que es central. Pero el desacuerdo está con las becas de acompañamiento de estudiantes como la Progresar, que el kirchnerismo quiere incluir en la actualización presupuestaria. Además, el peronismo incluyó a las cinco universidades nacionales que fueron creadas por ley el año pasado.

"No hay universidades de primera y otras de segunda. Tiene que regir la misma ley para todas", señaló el jefe del bloque UP, Germán Martínez. Igualmente, valoró que están cerca de poder llegar a un acuerdo con el resto de los bloques.

“Debemos dar respuesta urgente a las instituciones nacionales. Su rol es trascendental. Son promotoras de la movilidad social, integradoras territoriales e impulsoras del desarrollo nacional”, señaló Blanca Osuna (UP), especialista en temas educativos.

Las chances de que se apruebe la ley de financiamiento universitario en Diputados

Sin embargo, una fuente parlamentaria de la UCR deslizó a MDZ que si se firma el acuerdo entre los rectores universitarios y el gobierno "no va a tener sentido la ley". El bloque radical en Diputados mantuvo una línea directa con los rectores de las universidades que integran el partido, así se manejaron en la negociación. "Nosotros acá venimos a defender la postura de los rectores", remarcó una de las espadas parlamentarias del radicalismo en Diputados.

Si el peronismo lima sus diferencias con los tres bloques que firmaron este dictamen, podrán consolidar una mayoría en el recinto para aprobar esta media sanción. Para eso deberán resolver cambios en el dictamen de UP para juntar esas mayorías. "Hagamos el esfuerzo de una escritura que nos conforme a todos, si no le damos un criterio objetivo en cinco meses vamos a ser víctimas de las desprolijidades", indicó Nicolás Massot (Hacemos Coalición Federal).

Los otros dos dictámenes son del PRO y de La Libertad Avanza, con 26 firmas, y del Frente de Izquierda, que tiene dos.