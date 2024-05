Cómo será la modalidad del paro docente en Mendoza

El Frente Sindical de Universidades Nacionales continúa su plan de acción a un mes de la histórica movilización en apoyo a la Universidad pública. El conflicto universitario se debe a la situación salarial de docentes y trabajadores no docentes, la emergencia presupuestaria y las becas estudiantiles, que “el Gobierno nacional no ha resuelto”, explican desde el Frente Sindical Universitario.

En un comunicado donde anuncian un nuevo paro universitario y medidas de lucha, los gremios del Frente Sindical Universitario resaltan que la pérdida de poder adquisitivo con la inflación acumulada del 8,8 % en el mes de abril se ha agudizado. “La Secretaría de Educación no convocó a reunión paritaria para resolver el incremento porcentual para el mes de mayo, no presentó una propuesta de recuperación de la pérdida salarial acumulada desde el mes de diciembre, no incrementó la garantía salarial para los cargos de menores ingresos y no pagó el FONID”, manifiestan.

Además, la situación crítica del presupuesto universitario aún no se resuelve. Por esa razón, llaman a 48 horas de protesta para los días miércoles 22 y jueves 23 de mayo. Entre las acciones, anuncian que realizarán “24 horas de visibilización del conflicto y 24 horas de paro sin concurrencias a los lugares de trabajo”.

Se cumple un mes de la histórica marcha universitaria. Foto: Santiago Tagua / MDZ.

“La propuesta realizada por el Gobierno nacional para resolver la situación presupuestaria crítica de la Universidad de Buenos Aires muestra que la contundencia de la marcha del 23 cambió las condiciones de negociación. Ahora falta el presupuesto de todas las universidades del país, el salario de docentes y no docentes y las becas para que las y los estudiantes puedan ingresar, permanecer y graduarse. No podemos esperar más”, explican en el comunicado.

Este lunes, en reunión paritaria convocada por el Ministerio de Capital Humano el gobierno ofreció un 9% de incremento para el mes de mayo pero los representantes sindicales presentes rechazaron la propuesta por considerarla insuficiente y ratificaron las medidas de fuerza.

En Mendoza, la jornada de visibilización que se realizará este miércoles, previa al paro de 24 horas, será una concentración en el Anexo del Rectorado a partir de las 18:30, con velas y antorchas y "la más amplia unidad", destacan los sindicatos convocantes. Mientras que el jueves en el marco del paro universitario nacional, no habrá concurrencia a los lugares de trabajo.

Por su parte, durante este martes por la tarde, el SUTE informó que tienen la facultad de adherir por lo que varias escuelas públicas de Mendoza podrían verse afectadas a la medida de fuerza. Van a realizar una "visibilización" desde las 11 de la mañana a las 13.30 en el Nudo Vial.