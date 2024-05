Con Jeremías Cantero a su lado, Eduardo Belliboni apuntó contra Sandra Pettovello

Los acusan de extorsionar gente para marchar, de cobrar parte de los planes que gestionaban a terceros y de armar comedores que no existían. Los piqueteros niegan todas estas acusaciones y mientras esperan que avancen las investigaciones alzan la voz contra el Gobierno, especialmente contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Además reparten responsabilidades y dicen que el inicio de los problemas que atraviesan actualmente los sectores más vulnerables comenzaron sobre el final de la última gestión, la de Alberto Fernández.

Con carretillas y banderas, los movimientos sociales volvieron a la calle este jueves. Pese a las bajas temperaturas llegaron hasta el exministerio de Desarrollo Social "a rendir cuentas" porque aseguran que tienen todo en orden y que las denuncias en su contra son operaciones políticas. Antes de la protesta hubo una conferencia de prensa encabezada por el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni. A su lado se sentó Jeremías Cantero, imputado por extorsión a beneficiarios de planes sociales. No dijo una sola palabra. No así algunas mujeres, referentes de agrupaciones sociales que integran el Frente Unidad Piquetera, que usaron el micrófono dispuesto en un improvisado tablón para responder las acusaciones en su contra.

Belliboni denunció que el gobierno de Javier Milei dejó de entregar alimentos a comedores y organizaciones sociales y afirmó: "Desmentimos que los comedores populares no existan como dice el Gobierno. Lo que ha hecho es un ajuste brutal contra los que menos tienen y lo que estamos haciendo acá es presentar las pruebas públicamente de algo que tiene el Ministerio".

"Que hay comedores populares que no funcionan...y sí. Y cada vez van a funcionar menos. Si no se entrega la comida es muy difícil. Los que siguen funcionando lo hacen con la solidaridad de la población, con algunos municipios que sí entregan comida. Ningún municipio, ningún gobernador va a entregar alimentos a comedores que no existen porque estarían incurriendo en un delito", agregó.

El líder del Polo Obrero insistió: "Tienen que dejar de mentir en la Argentina, tienen que atender los problemas sociales y los reclamos". Y aseguró: "No vamos a aceptar que nos hagan retroceder cien años a salarios miserables, a no tener derechos. El Gobierno ha iniciado una campaña brutal contra las organizaciones sociales. Necesitamos respuestas a problemas, no a campañas".

En otro pasaje de su discurso aseveró: "El origen de la denuncia es el reclamo que veníamos haciendo sobre la comida, porque el Gobierno anterior tampoco entregó la comida de noviembre y octubre. Y en este mismo lugar durante los gobiernos de Fernández y de Macri hemos hecho manifestaciones porque varios meses no entregaron la comida, pero nadie se animó a cortarla definitivamente".

Además, Belliboni lanzó una dura crítica al Ministerio de Capital Humano, que desde hace un tiempo lleva adelante una serie de auditorías en busca de irregularidades. "Decir que auditaron 1200 comedores que no funcionaban... ¿Y los otros que sí funcionaban por qué no fueron atendidos?", preguntó. "¿Y a los comedores populares que se sostienen con la solidaridad y entrega de algunos alimentos de municipios y gobernaciones por qué no se les entregan alimentos? Hablamos de sentido común y las pruebas están acá", añadió.

"El Gobierno ha iniciado una campaña brutal contra las organizaciones sociales. De 1,2 millones de planes sociales y muchos mas que comen en comedores populares, tal vez sean 5 ó 6 millones, hay siete personas que denuncian. ¿Ese es el nivel de denuncia de la organización piramidal de la que hablan? Vamos a seguir en la pelea, no nos van a sacar del reclamo que estamos haciendo", concluyó.