Ignacio Torres: "Si Milei la emboca, lo voto con las dos manos"

Para Ignacio Torres, gobernador de Chubut, el país atraviesa un momento "preocupante" y "complejo". "Cada vez nos agrietamos más", dijo en una entrevista en la que describió que "hoy la Argentina está con respirador" y diagnosticó: "La mayor complejidad es la incapacidad de la dirigencia de discutir lo importante" porque, según su punto de vista, "la agenda siempre es superficial" y gira en torno a "quién se peleó con quién, quién insultó a quién".

"Perdimos la capacidad de parar la pelota y ver qué está pasando en la calle", afirmó Torres en diálogo con Luis Novaresio para LN+ y contó que cree que "ningún gobernador tiene vínculo directo con el presidente".

"Necesitamos llamar a la unidad nacional, pero desde una Argentina que mire al futuro", opinó y le pidió a Milei que componga una actitud de conciliación. "Si la emboca y a la Argentina le va bien, lo voto con las dos manos", lanzó.

"Creo que hay que tener la humildad suficiente para mirar a esa Argentina productiva y no perder la oportunidad de entender que incluso quienes no pensamos igual en un montón de cosas podemos ser aliados”, dijo. “Creo poder ser un buen aliado porque quiero que a mi país le vaya bien, más allá de que tenga posiciones muy distintas, hasta antagónicas en un montón de cuestiones", aseguró.

Crítico con el presidente, por otro lado, opinó que "no hay nada menos liberal que querer condicionar a la gente. Estamos discutiendo cuestiones arcaicas, viejísimas, que atrasan" y sugirió "ser pragmáticos, ir para adelante y darle herramientas a las nuevas generaciones para que se capaciten en un mundo cada vez más competitivo".

Para Ignacio Torres el país atraviesa un momento "preocupante". Foto: Archivo MDZ.

"Si el PRO se fusiona con La Libertad Avanza, me voy"

En otro tramo de la entrevista, Torres se refirió a la presidencia de Mauricio Macri en el Pro. Al respecto, dijo: "Lo más sano para el PRO es que la identidad no tenga nombre propio, lo más sano para el PRO es recuperar la vocación de poder". Asimismo mostró su rechazo a una fusión con La Libertad Avanza como propone la ministra de Seguridad y expresidenta del partido, Patricia Bullrich.

"Yo no sería funcionario de este Gobierno", dijo Torres. Y agregó: "Cuando un espacio pierde la capacidad o vocación de poder se desgrana, no tenés más forma de construir. Yo siempre voy a ser consecuente con lo que creo. Eso implica la construcción de un espacio donde el PRO tiene un potencial enorme de recuperar esa identidad, mística, pero necesita depurar dos perfiles: el alcahueterismo político y esa carroña que al no poder enamorar al electorado quiere que todo le vaya mal, que explote. Esa carroña es muy dañina para la Argentina. Si Pro se fusiona con la Libertad Avanza, me voy".

Desde el punto de vista del gobernador de Chubut, "el PRO se está reconfigurando hacia un partido mucho más federal de lo que era. La hegemonía del PRO siempre fue de dirigentes porteños. Hoy tenemos dirigentes en el interior que son jóvenes, que tienen ganas de liderar este trasvasamiento generacional dentro del PRO y tenemos una persona como Mauricio Macri que lo entiende".