Guillermo Moreno: "La solución es que este Gobierno se vaya"

Guillermo Moreno se refirió a Javier Milei como "trastornado" y dijo que no puede terminar el mandato. En esta línea, indicó que la única "solución" que tiene el presidente es yéndose en "cuatro a seis meses". También habló sobre la posible candidatura de Axel Kicillof a presidente y que el próximo mandatario "sale del lobby, no del mandato popular".

"¿Cómo va a terminar el mandato un muchacho que está trastornado?", se preguntó Moreno. Indicó además que el resto del gabinete son "trastornados" ya que "Caputo un ludópata, la Mondino está totalmente perdida, no sabe ni donde está la nariz, ninguno está normal". "Te piden que los ahorros los destines a cuenta corriente, sin inversión, el ahorro quieren que lo uses para comprar la leche, no invertir, es una cosa de locos, nunca se vio esta estupidez", agregó en una entrevista con el canal de streaming Lacastream.

"La solución es que este gobierno se vaya, yo dije que se va en 4 o 6 meses”, repitió tajantemente Guillermo Moreno.

El dirigente político señaló que Axel Kicillof no es peronista y que no es candidato para una asamblea legislativa. "Es socialdemócrata, a mi me dijo que era marxista, pero después gobernó como socialdemócrata, a nivel nacional, en la provincia no es necesario, es solo administrar un presupuesto y hacer las cosas bien, no robar, el pibe es sano, yo lo voté”, explicó Moreno.

Los golpes al gobernador de Buenos Aires no frenaron ahí. Sobre una "reunificación del peronismo", dijo que “(Miguel Ángel) Pichetto en la reunificación del peronismo va a estar, van a estar todos, la negra Camaño, Cristina, van a estar todos", y Kicillof dice que también va a estar, "siempre y cuando no hable de economía".