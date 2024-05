El Gobierno puso distancia y se despegó de la polémica desatada por el secretario de Culto

El Gobierno tomó distancia de los dichos del secretario de Culto, Francisco Sánchez, que reclamó en España la derogación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y cuestionó el matrimonio igualitario y el divorcio.

El ministro Guillermo Francos aseguró que fue una expresión "absolutamente inapropiada" y que La Libertad Avanza es un "un partido liberal, de manera que ser un partido liberal implica poner la libertad en el centro".

"Uno puede estar en desacuerdo con algunos temas, no en el tema de la homosexualidad, pero sí en el lenguaje inclusivo que no tiene nada que ver con el género…pero lo que hay que hacer fundamentalmente es respetar la libertad individual. Cada persona decide qué es y lo que quiere hacer de su vida", explicó en declaraciones televisivas. En esa misma línea, y sin mencionar a Sánchez, Francos advirtió que "si alguien lo sostiene no es un liberal".

El ministro también explicó que se trata de discusiones que la sociedad ya tiene dadas, por lo que anticipó que no es una "intención del Gobierno hoy" plantear la derogación de las leyes. "No lo tengo entre las propuestas que el Gobierno intenta llevar al Congreso", subrayó.

Francisco Sánchez, el secretario de Culto que criticó el IVE, el matrimonio igualitario y el divorcio.

"Cada uno puede tener el pensamiento que quiera, pero de ninguna manera considero la homosexualidad como una enfermedad", cerró el ministro.

Por su parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni, planteó en conferencia de prensa que "los temas que el secretario de culto mencionó no están en la agenda" de la administración, y atribuyó sus dichos a declaraciones personales. "Cada uno es libre", cerró.

Qué dijo Sánchez

Durante el acto en España, y frente a las tensiones que se están cosechando entre Argentina y este país europeo, el secretario de Culto apuntó directo al matrimonio igualitario, la ley de divorcio y después fue contundente frente al aborto: "Creo que es un tema que no se trata solamente de la presentación de una iniciativa legislativa sino que se trata de un proceso. Hay que encarar un camino en Argentina para que el aborto se termine. Vemos las consecuencias".

También atinó a decir: "Se aprobaron leyes para que la ideología de género sea obligatoria en las escuelas, para pervertir a nuestros hijos, para hacer daño a nuestra sociedad, y los conservadores seguimos aferrándonos a lo poco que nos dejaron".

Sánchez fue elegido por la canciller Diana Mondino para hacerse cargo de la Secretaría de Culto en enero, es un exdiputado y miembro del PRO, cercano a Patricia Bullrich pero que también cuenta con un gran vínculo con la vicepresidenta, Victoria Villarruel.