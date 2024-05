YPF seguirá explorando para ver si es rentable el área mendocina de Vaca Muerta

La petrolera estatal YPF presentó los primeros resultados de la prueba piloto de exploración en la lengua mendocina de la formación Vaca Muerta y pidió extender los trabajos para evaluar si es rentable o no avanzar en la explotación de la zona. Ese plan implicaría una inversión de 30 millones de dólares y trabajos hasta finales de 2025. Los primeros datos dieron resultados positivos, pero no concluyentes, sobre todo con la nueva visión de la empresa: disminuir riesgos, optimizar ganancias y evitar inversiones que no retribuyan en divisas, más allá del impacto social que puedan tener. En el caso de Mendoza, por ejemplo, la misma empresa acelera la retirada de 14 áreas convencionales que no responden a esas máximas. El nuevo período de exploración implicaría una inversión de 30 millones de dólares.

La prueba piloto de fractura hidráulica se hizo en los pozos Paso Bardas Norte y Aguada Negra, de las áreas Paso Bardas Norte y el otro en CN VII, en el extremo sur de Malargüe. Con los resultados en mano, YPF aún no pidió la concesión para explotar las áreas no convencionales, pero sí para avanzar en una segunda etapa exploratoria.

La intención es realizar fracking a mayor profundidad para aumentar la presión y evaluar si mejora la productividad, es decir la cantidad de petróleo. "En caso de encontrar una productividad y acumulada por pozo tal que el proyecto fuera rentable, abriría para las áreas (CN-VII A y Paso Bardas Norte) un desarrollo de alrededor de 212 pozos horizontales (Orgánico Inferior y Orgánico Superior) navegando en dos niveles productivos, en un área total de 102 Km2", indica el informe oficial.

Una locación para explorar en Vaca Muerta.

El plan

La prueba piloto terminó el 19 de mayo. En Paso Bardas Norte se hizo un pozo horizontal, y se ejecutaron 12 etapas de fractura hidráulicas. Como ocurre en ese tipo de prácticas, al principio el volumen de petróleo era importante, pero luego se estabilizó en valores más bajos. "Según consignó la empresa, alcanzó caudales cercanos a los 100 m3/d...Actualmente ensaya con 69 m3/d de bruta y 51% de petróleo, con 35 m3/d al presente. En Aguada Negra se realizaron 13 etapas de fracturas hidráulicas y la producción es de 84 m3/d ". Por eso YPF realizará tareas de exploración más profundas para evaluar el potencial. Esos trabajos implican inversiones importantes, que rondan los 30 millones de dólares y volver a mover los equipos de fractura hidráulica.

El Gobierno informó que YPF presentó el pedido para pasar al 2° periodo exploratorio en el área CN-VII A, para perforar un nuevo pad (locación de producción) de dos pozos horizontales a mayor profundidad, "lo que permitiría alcanzar mayor presión de reservorio y por consiguiente posible mejor productividad". Los trabajos se extenderán al menos por un año y medio más. "El plan exploratorio de los bloques contempla realizar en el 2025, un piloto vertical a partir del cual se definirán dos niveles a navegar y con dos ramas horizontales de 2.500 metros", adelantaron.

En el Ejecutivo tienen expectativa por el resultado, pero son cautos. La industria petrolera se encuentra en declive en Mendoza y apuestan a detener la caída con la adjudicación de 12 áreas que son licitadas y el cambio de manos de las 14 que dejará YPF. Todas son áreas maduras y convencionales. El avance sobre Vaca Muerta es una de las "esperanzas" para cambiar la ecuación. “La llamada “lengua mendocina” de Vaca Muerta no es idéntica a la de Neuquén, pero tiene excelentes prospectos de exploración y los resultados validan el modelo geológico. El paso siguiente es continuar con más inversiones, bajar el riesgo geológico y avanzar en el desarrollo de nuestro reservorio no convencional”, dijo el subsecretario de Energía y Minería del Ministerio de Energía y Ambiente, Manuel Sánchez Bandini.