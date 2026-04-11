Del Estrecho de Ormuz al control del algoritmo

El mundo vuelve a asomarse a un punto de inflexión. El ultimátum de Estados Unidos a Irán por el control del Estrecho de Ormuz no solo tensiona el equilibrio geopolítico, sino que expone una transformación más profunda: la forma en que se ejerce el poder en esta década está cambiando. Y ya no pasa únicamente por los Estados.

En paralelo al conflicto, la inteligencia artificial empieza a ocupar un rol central en la toma de decisiones militares. Sistemas capaces de procesar información de múltiples fuentes en tiempo real están redefiniendo la lógica operativa en el campo de batalla. Pero también dejan al descubierto una nueva tensión: la dependencia de tecnología desarrollada por empresas privadas que no necesariamente comparten los objetivos de los gobiernos.

El resultado es una paradoja inédita Mientras estas herramientas permiten operaciones de una precisión sin precedentes, su desarrollo está atravesado por debates éticos y comerciales que pueden limitar —o condicionar— su uso en escenarios críticos.Al mismo tiempo, el impacto de estos conflictos se traslada de forma casi instantánea a los mercados. Movimientos millonarios en contratos de petróleo en cuestión de minutos, anticipando decisiones políticas o mensajes en redes sociales, reflejan un nuevo tipo de dinámica donde la información —y su timing— se vuelve el activo más valioso.

guerra3 La inteligencia artificial empieza a ocupar un rol central en la toma de decisiones militares. Archivo. La volatilidad deja de ser una consecuencia y pasa a ser parte del sistema. En este contexto, quienes logran interpretar antes que el resto los movimientos geopolíticos no solo ganan ventaja: empiezan a definir las reglas del juego. En ese tablero, Argentina empieza a ocupar un lugar inesperado. El potencial de Vaca Muerta y su rol en la seguridad energética global la posicionan como un actor cada vez más relevante en un contexto donde el abastecimiento vuelve a ser estratégico para Occidente.

Argentina empieza a ocupar un lugar inesperado Mientras el mundo observa el ultimátum, China adopta una lógica distinta. Evita la confrontación directa, asegura abastecimiento energético en condiciones favorables y deja que Occidente desgaste recursos en una dinámica de alta intensidad. Mañana se sabrá si hay tregua o escalada. Pero la discusión de fondo ya cambió. En un escenario donde un mensaje en redes puede mover mercados en minutos y la inteligencia artificial redefine operaciones críticas, el poder deja de medirse solo en términos militares o económicos. Empieza a medirse en otra dimensión: el control de la información.