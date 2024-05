Sergio Berni reveló la coincidencia que mantiene con Javier Milei y apuntó contra Alberto Fernández

El exministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni destacó este martes a Javier Milei y Victoria Villarruel al coincidir en que ambos tienen rasgos destacados en su personalidad. También volvió a cargar contra Alberto Fernández, a quien lo definió como alguien del pasado dentro del peronismo.

El exfuncionario de Axel Kicillof se refirió a las versiones de internas dentro del partido y aprovechó para fulminar contra el exmandatario. "Me parece que discutir a Alberto Fernández ya está. Una cosa es recordarlo, ¿Vamos a seguir relamiendo las heridas a través de Alberto? No, tenemos que ir para adelante", aseguró en Radio con Vos.

Berni insistió con sus cuestionamientos a Fernández. "No es parte de mi espacio político. Estamos discutiendo si Alberto Fernández era peronista o no. Si quiere saber si era peronista, agarre todas las declaraciones que dijo Alberto y se va a sacar la duda. Él decía que era socialdemócrata, no peronista. ¿A quién importa Alberto? Ya está, ya fue", disparó.

En otro tramo de la charla, destacó las personalidades del actual presidente Milei y a su vice Villarruel, a pesar de reconocer que se diferencian en sus posturas políticas.

Sobre la titular del Senado, dijo: "Villarruel es una persona formada, que tiene convicciones, que tiene carácter, que sabe a dónde va, que no le tiene miedo a las discusiones, que se planta cuando se tiene que plantar".

Respecto al líder de La Libertad Avanza, Berni planteó que tiene varios atributos destacados y pasó a detallar. "Me parece que tiene una gran personalidad, un sentido de conducción, tiene el coraje que tiene que tener, no se arrodilla ante cualquiera ni baja la cabeza".

"Si usted me pregunta si estoy de acuerdo con su política, no", aclaró aunque rápidamente el exministro sorprendió y reveló en que aspecto si coincide con el libertario: "Puedo compartir con Milei hasta el diagnóstico si quiere”.

"Me parece que Milei parándose, diciendo ‘soy el único presidente de la historia libertario’ quiere decir que somos todos unos pelotudos o este es un ser extraterrestre", concluyó.