Horacio Rosatti con una advertencia a Luis Caputo por la motosierra en la Corte

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, participó del 41° congreso anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). En su presentación habló sobre la constitución y las funcionalidades de la Corte. Dijo que el máximo tribunal cuenta con la misma cantidad -o menor- de empleados hace años, y apuntó contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por el recorte de personal en las entidades públicas.

El letrado expuso que "hoy la Corte Federal Norteamericana resuelve anualmente 100, 120 casos", y que la Corte Suprema de la Nación resuelve, en el mismo la lapso, "aproximadamente diez mil, once mil o doce mil casos". Aclaró que esto lo hacen con el mismo personal. "Yo llegué hace ocho años a la Corte y es la misma cantidad de personal. Creo que hay algunos empleados menos", señaló Rosatti.

"Digo, porque después viene el ministro de Economía para que no nos quiera recortar los cargos que tenemos", apuntó fuerte el presidente del máximo tribunal.

En otro momento del discurso, Rosatti habló sobre la relación y los límites entre la política y la justicia. "El político plantea cambios, el juez es mas conservador. Los tiempos son distintos, el juez mira una patología como si fuera un médico para volver al orden. El político ve el conflicto como algo normal, como un síntoma de salud para la sociedad que le toca participar", indicó.

Horacio Rosatti apuntó contra Luis Caputo

El evento fue cerrado por el presidente de la Nación, Javier Milei. Durante el correr de la tarde, expusieron también Luis Caputo, Diana Mondino, Jorge Macri, Domingo Cavallo, Rogelio Frigerio, entre otros.

Luis Caputo en el IAEF

El ministro de Economía vaticinó que la recuperación económica se va a dar en el año 2024, con una mejora de la actividad y recuperación de ingresos.

"Estamos haciendo algo que no si hizo en la Argentina en 100 años", remarcó y aclaró esto es así porque "la sociedad lo avala" debido a que el presidente "explicó hasta el cansancio lo que había que hacer" y que no lo hubieran podido hacer si no fuera así.